– Dette er en unntakstilstand. Vi trenger hjelp

McQuade forteller at en kirkegård er stengt for pårørende. Kun McQuade og presten fikk være tilstede under begravelsen. Hun filmet at kisten ble lagt i jorden, i håp om at det ville gi familien en form for ro.

Sliter med å sove

Marmo forteller at alt stresset gjør det vanskelig å sove om nettene. Fredag har han ansvaret for begravelsen til en 36 år gammel t-bane-sjåfør som døde da han hjalp til med å evakuere et brennende tog.

For å respektere myndighetens restriksjoner er det kun plass til ti deltakere i begravelsen. Foto: John Minchillo/AP Photo

Begravelsen begrenses til ti gjester, som må sitte to meter fra hverandre. Det er det beste Marmo kan få til om han skal følge myndighetenes oppfordringer om sosial avstand.

– Denne fyren fortjener å begraves som en helt. Men kommer han til å gjøre det? Nei. Og det er forferdelig.