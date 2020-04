Påsken er en tid for både stillhet og fest. Stillhet på grunn av døden - og fest på grunn av oppstandelsen.

Dette ble også tema i et av videomøtene i redaksjonen vår før påske. Kanskje ikke-helt overraskende med temaet gamle, ”avdøde biler” som aldri gjenoppsto. Eller sagt på en annen måte: Populære biler som vi mener aldri fikk noen verdig arvtaker.

Forslagene ble etter hvert mange og temperaturen relativt høy på hvilke som burde gjenoppstå, og hvilke som det er helt greit er sendt til den evige hvile.

Resultatet av videomøtet ble denne topp 5-listen over biler vi i Broom gjerne skulle sett igjen i en nyere variant:

Opel Lotus Omega

Opel Lotus Omga var verdens raskeste firedørs sedan i flere år og er en sjelden fugl.

Vi savner tiden da Opel var litt mer ville og gale. De har faktiske en veldig god morobil-portefølje. Astra GSI, Calibra, Manta, 1900 GT, Spider og Rally-Kadett er bare noen... Aller råest var nok likevel det som var verdens raskeste sedan da den kom. Nemlig Opel Lotus Omega. En tittel den hadde i flere år. Den var raskere enn både BMW M5 og Mercedes 500E, som også regnes som skikkelige verstinger fra denne tiden.

Motoren var en 3,6-liters rekkesekser med to turboer. Effekten var 377 effektive hestekrefter. 0-100 km/t gikk unna på 5,2 sekunder og toppfarten var 285 km/t.

Kun ca. 950 biler ble bygget, av disse var ca 350 Vauxhall-utgaven for Storbritannia. Ingen ble solgt nye i Norden.

Mazda RX4

Tøff, med rene lekre linjer og ikke minst spektakulær motor. Mazda RX4.

På 70-tallet hadde ikke japanske biler den standingen de har i dag. Mange var fortsatt skeptiske og bilene gikk gjerne under navnet riskoker og plastikk-biler. Men Mazda hadde en fargerik palett å tilby sine kunder. Kanskje enda mer den gang enn nå. Og da snakker vi ikke bare om lakkfargene ...

Linjelekre Mazda 929 coupe er bare ett eksempel. Den er jo definitiv en klassiker i dag. Dessuten leflet Mazda med Wankelmotorer også på den tiden. Når de puttet en slik ned i denne bilen og kalte den RX4, gjorde ikke akkurat det saken noe dårligere.

Bilene ble råspreke og bød på mye effekt fra lite volum. De hadde et lydbilde som fikk samtlige kroppshår til å endre vinkel med 90 grader på et øyeblikk. De brukte masse bensin og de gikk i stykker. Men tøft, modig og vågalt var det.

Vi mener det er morsommere med en RX4 med dårlige rotor-tettinger enn en CX-5 med tett partikkelfilter...

Volvo 1800S

På tide med en Volvo som ser litt annerledes ut, slik som P1800 i sin tid gjorde? Vi mener det.

Volvo har de siste årene snudd helt opp ned på modellporteføljen sin. De har også solgt veldig mye biler og har de siste årene satt rekord på rekord.

Men med hånda på hjertet – er ikke mye veldig likt når det gjelder design? Og kanskje bittelitt kjedelig og forutsigbart med stasjonsvogner og SUV-er i ulike størrelser?

Kanskje er det på tide at de våger å gjøre noe helt nytt og dristig igjen. Slik som de gjorde med P1800 da den ble lansert i 1961. Helt annerledes, ikke veldig fornuftig, men stilsikker og med mange spesielle og lekre detaljer. Bilen er nå for lengst et skikkelig designikon og samlerobjekt som har hatt en voldsom prisutvikling de siste årene.

Saab 99 Turbo

Saab, et annerledes og litt sært bilmerke som gikk sine egne veier. Vi savner dem.

I desember 2011 var det slutt. Etter to års intens og desperat kamp ble svenske Saab slått konkurs.

Det er sikkert flere enn oss som savner det litt sære, svenske bilmerket. Mange forbinder Saab med turbo. De tok liksom eierskap til den eksosdrevne oppfinnelsen. Selv om de var langt fra første ut med turbo.

Men de var tidlig. Det skal de ha. I 1978 lanserte de sin 99 Turbo. En ganske vill bil for sin tid, med den turbomatede 2-litersmotoren på 145 hestekrefter og en toppfart på 197 km/t. Det var ganske mye i det som var en ganske alminnelig familiebil.

Særegne felger, store turbo-emblemer på siden av panseret og i grillen, samt spoiler, avslørte at dette var noe litt utenom det vanlige. Det aller tøffeste var kanskje likevel turbotrykk-måleren innvendig i bilen.

Dessverre er det lite som tyder på at Saab gjenoppstår, så vi får nøye oss med bruktbiler og gode minner ...

Honda Aerodeck

Det rare 80-tallet oppsummert i en bil: Honda Accord Aerodeck.

80-tallet var på mange måter et rart tiår. Vi gikk rundt med hockeysveis, stripete Ball-gensere, vide bukser, hvite tennissokker og mokkasiner med "dusk".

En av 80-tallets mest undervurderte og glemte biler må være Honda Accord Aerodeck. Den ble produsert mellom 1985 og 1989 og speiler på mange måter det snåle tiåret.

Snål er også bilen, sette med dagens øyne. Popup-lykter, en slags stasjonsvogn med bare tre dører – hvorav bakluka går langt inn på taket. Ultralett servostyring, sporty seter, utstrakt bruk av tynn hardplast og doble eksos-utløp kronet verket.

I kjent Honda-stil var motorene, på enten 1,8- eller 2 liter, bortimot evighetsmaskiner, men tynne karosseriplater og ikke all verdens rustbeskyttelse gjorde at stålmarken trivdes godt i denne litt annerledes og ekstremt lettkjørte doningen med stramme og rette linjer.

Kommer du over en slik bil til salgs på din vei, er den vel verdt å ta vare på. Det finnes ikke mange Aerodeck igjen.

