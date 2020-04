– Kuren kan bli verre enn sykdommen

– Man blir ikke ferdig med isbadet og det er mange ubehagelige situasjoner, sier han.

Milliardæren er forlovet med kjæresten Lotta Birgitta Inger, og bryllupet som skulle bli holdt i oktober er utsatt.

– Men jeg kan forsikre om at det å bo med sin kjære i 14 dager i hjemmekarantene, som vi nettopp har gjort, viser at forholdet er godt og at det er noe å fortsette å være forlovet på, smiler han.

Selv om det er utfordrende tider sier Ringnes at det er viktig å beholde optimismen og at solen absolutt ikke går ned.

– Jeg må da sitere Winston Churchill: If you are going through hell, just keep on walking, sier han.

