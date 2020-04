Det informerer politiet i Sør-Vest om på twitter. De fikk inn melding om hendelsen klokken 20.50.

– Per nå vet vi ikke så mye mer enn at de to personene er tatt opp av vannet og at de mottar førstehjelp, sier operasjonsleder ved Sør-vest politidtrikt, Victor Fenne-Jensen til TV 2.

Hendelsen fant sted ved en industri- og ferjekai i Randaberg. Det er også mye vind og dårlig vær i området.

Operasjonslederen sier det er uklart hva som har ført til at personene havnet i vannet.

– Begge mottar førstehjelp, men helsetilstanden deres er ukjent, sier Fenne-Jensen.

Klokken 21.18 informerer politiet om at luftambulansen har landet på stedet, og at politiet foretar avhør på stedet.

Klokken 21.30 informerer operasjonsleder om at det er mer alvorlig for den ene personen enn den andre.