Trump taper slagene, men kan fortsatt vinne krigen

Helsebriefingene gir Trump en daglig talerstol som samler langt flere enn Twitter. Motkandidat Biden i kjellerstua kan like godt skru av webkameraet og samle krefter til høstens valgkamp. Og trygt overlate til New York-guvernør Andrew Cuomo å konkurrere med Trump om å framstå som mest operativ.

TV-kanalen NBC sluttet nylig å sende live fra briefingene, fordi presidenten feilnformerer for mye, og fordi han bruker anledningen til å komme med valgkamputslipp. Eller skryte av at seertallene (for livsviktig medisinsk informasjon) kan sammenliknes med finalen av The Bachelor. Eller dingle med mulige kurer som om det var cliffhangers i et reality-show.

Scenekamerat Gauci

Å dele scene med sin retoriske motpart, Anthony Gauci, den milde direktøren for amerikanske smittevernsmyndigheter, har stort sett gått bra. Takket være at Gauci insisterer på at presidenten lytter til råd, selv om han fikk smittegeneralen til å trosse egne råd og gni seg i ansiktet, da Trump omtalte sitt eget utenriksdepartement som Deep State Department.

Det er lett å gjøre et poenget ut av uenighetene mellom de to. Men selv om en personlig er uenig i hva en president eller statsminister sier og gjør, så ligger ansvaret for helhetlige beslutninger der. Helserådgivere og økonomirådgivere er nettopp det: rådgivere.

De kan ikke overta de politiske tømmene alene. Som økonomiprofessor Ola Kvaløy skriver: “Men på samme måte som man ikke kan overlate krigen til generalene, kan ikke denne pandemikrigen overlates til helsefeltet alene.”

Gjenåpne økonomien

Det er ingen som vet med sikkerhet når trusselen fra viruset vil minske nok til å gjenåpne samfunnet. Selv de som virkelig elsker å spå samfunnsutvikling, finansfolket, er relativt stille om dagen. Men det de vil kunne fortelle oss, er at når det reelle faren for å gå ut av huset for å tjene og bruke penger er over, vil den erstattes av en innbilt fare.

På et tidspunkt vil helsetiltakene løsne, men grepet om lommeboka vil forbli stramt. Det er da helsekrisen vil kunne erstattes av en frittstående finanskrise. Hvor forbrukerne utvikler en kollektiv mistro til finansinstitusjonene, muligheten for avkastning på investeringer, ny vekst og går i full sparemodus og skaper en resesjon.

Det er da USA igjen kan trenge den president Trump som skapte fire millioner nye jobber, den laveste arbeidsledigheten på 50 år og en forbrukeroptimisme langt høyere enn egne popularitetsmålinger. Joda, han surfet både gode globale konjunkturer og en økonomisk arv fra Obama, som var like generøs som den fra faren hans. Men deregulering og skattekutt hadde også en viktig funksjon.

En ny New Deal

For å klare det igjen, må han bruke et annet viktig redskap i populistens verktøykasse: statlig styring. Slike ting som det republikanske partiet tradisjonelt avskyr som, ja, et virus. Men Trump kom til makta ved å opponere mot hele det politiske systemet, også eget parti.

Og selv før pandemien brukte han offentlige penger på samme nivå som Obama, en pengebruk som den gang paradoksalt nok var grunnlaget for Tea Party-protestbevegelsen.

En vellykket krigstidspresident, Franklin D. Roosevelt, brukte andre verdenskrig som springbrett til en historisk økonomisk oppgangstid ved å kombinere statlig planlegging gjennom sosiale programmer som New Deal og store militære investeringer. Om Trump motstår fristelsen til å bygge opp krigsforsvaret, kan han i stedet bygge opp helseforsvaret.

Han kan sette Amerika først ved å bygge opp et helsevesen som ikke er så avhengig av Kina. Ja, viruset kom fra Kina, men hva annet er det som kommer fra Kina? Medisinene amerikanere trenger.

Han kan virkeliggjøre De forente stater, ved å lage et bedre og mer helhetlig system for å koordinere statenes krisearbeid. Hvor det er byråkratiet og ikke markedet som tar hovedansvaret for f.eks. å tilby tilstrekkelig testutstyr tidlig nok. Uten at guvernørene trenger å skryte av presidenten som gjengjeld.

Og hvis Trump faktisk ønsker å hjelpe den såkalte basen sin, hvor mange ikke har dekkende helseforsikring, kan han gi dem det de trenger langt mer enn å kallenavn på politiske motstandere: et helsevesen som tilbyr tjenester som alle har råd til.