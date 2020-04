Det viser Worldometers sin oversikt ført på antall smittede i verden torsdag kveld.

Tidligere torsdag kveld viste oversikten at antall koronadødsfall hadde steget til over 50.000 på verdensbasis.

Kina var lenge landet som var hardest rammet av viruset. Landet har rapportert om 81.589 smittetilfeller og 3.318 dødsfall.

Men ettersom viruset spredde seg skilte Italia seg ut som et land der viruset spredte seg i høyest tempo. I Italia er 115.242 registrert smittet og 13.915 døde.

For noen uker siden slo viruset til for fullt i USA og ingen land i verden er i nærheten av å ha registrert like mange smittede som dem. Der har 235.747 personer fått bekreftet koronasmitte, og 5.620 personer har mistet livet etter å ha blitt smittet.

Saken oppdateres.