Frykter byen aldri blir den samme

Bergamo er forvandlet til en spøkelsesby. Gatene er tomme. Ingen mennesker. Ingen biler. Av og til kjører biler fra de lokale myndighetene rundt med høytalere på taket, og minner folk på at de må holde seg hjemme.

Ellers er det bare ambulanser i gatene.

Men det er et lyspunkt, for det er færre ambulanser enn før.

– Følelsen her på sykehuset er at situasjonen er litt mindre akutt og dramatisk, sier lege Michele Colledan til TV 2.

– Har mer kontroll

Vi intervjuer den erfarne kirurgen over Skype i ett av få ledige øyeblikk. For fortsatt er det hektisk ved Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo, der han til vanlig leder avdelingen for organdonasjon og transplantasjon.

Men han forteller at de nå har fått mer kontroll på situasjonen.

Michele Colledan leder til vanlig avdelingen for organdonasjon og transplantasjon ved Papa Giovanni XXIII-syjkehuset i Bergamo. Foto: Privat.

– Korona-avdelingene våre er fortsatt fulle, det samme er intensivavdelingen. Men vi føler at vi har kontroll på bølgen nå, sier han.

Da TV 2 intervjuet Colledan for litt over en uke siden var situasjonen annerledes. Da var det 600 koronapasienter innlagt ved sykehuset, og kapasiteten var fullstendig sprengt.

– Nå har vi mellom 300-450 koronapasienter her, sier han.

– Fortsatt dør det folk, men det litt færre enn før. På det verste døde det mellom 18-20 mennesker her på sykehuset hver dag. Nå er vi nede i under ti om dagen, kanskje åtte eller ni. Når det er sagt, er det tallet fortsatt for høyt, understreker han.

Blant annet har de nå vært i stand til omorganisere sykehuset på en ny måte.

– Vi har klart å tømme akuttmottaket. Tidligere var det mange pasienter som kom inn som ble liggende på akuttmottaket i flere dager. I tillegg har vi hatt kapasitet til å bygge separate mottak for koronapasienter og «vanlige» pasienter, sier han.

– Ser effekt av nedstengningen

8. mars satte statsminister Giuseppe Conte hele Lombardia-regionen med sine om lag 16 millioner innbyggere i karantene. Dagen etter fulgte resten av Italia.

Colledan tror utviklingen i Bergamo er et resultat av nedstengningen.

– Ja, jeg er ganske sikker på det. Men jeg er usikker på om det kun har med nedstengningen å gjøre, eller om det også er en effekt av flokk-immunitet.

Dødsannonsene i lokalavisen Léco di Bergamo dekket på det verste over 10 sider i avisen.

Men han påpeker at utviklingen i Bergamo ikke er representativ for hele Italia, for fortsatt sprer viruset seg i andre deler av landet.

– Det startet tidligere i Bergamo enn andre steder, før restriksjonene kom på plass. Viruset sprer seg i andre deler av Italia, og selv om det er en liten nedgang i Bergamo i antall nye smittede, ser vi det går oppover andre steder, sier Colledan.