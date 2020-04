Dette kodeordet skal hjelpe volds- utsatte kvinner under koronakrisen

Søndag ble en mann arrestert i den franske byen Nancy.

Like før hadde kona hans gått på apoteket og sagt kodeordet som fikk alarmen til å gå:

«Maske 19».

Under koronaepedemien er det mange som er innelåst både dag og natt sammen med en voldelig partner.

Derfor oppfordrer franske myndigheter, inspirert av spanske myndigheter, nå ofre for vold i nære relaasjoner til å bruke kodeordet «Maske 19» når de er på apoteket.

Sier kunden kodeordet, skal apotekansatte i Spania og Frankrike diskret varsle politiet om at kvinnen er i stor fare.

Kvinnen i Nancy var ifølge CNN den første franskmannen som brukte kodeordet i landet.

Norsk politi bekymret

TV 2 skrev onsdag at det i Norge er et markant fall knyttet til anmeldelser av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og at dette bekymrer politiet.

– Vi tror ikke det har sammenheng med at det er mindre som skjer bak hjemmets fire vegger, men at de som er utsatt for dette ikke får fortalt sin historie, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, bekreftet bildet politidirektøren tegnet av situasjonen.

– Vi er bekymret for hva som nå skjer hjemme i de tusen hjem, sa han.

Finanskriser og fotballturneringer

Ettersom flere og flere land stenges ned, har organisasjoner og myndigheter verden rundt varslet om økt vold i hjemmet.

Flere studier viser at stressende hendelser, som for eksempel finanskrisen i 2008, naturkatastrofer, og til og med store fotballturneringer, kan føre til økt aggressiv oppførsel i hjemmet.

Etter at Frankrike 17. mars ble fullstendig stengt ned, har antallet tilfeller av politikontakt etter vold i hjemmet ifølge Le Parisien økt med 36 prosent.

Frem til 14. april får ingen franskmenn lov til å forlate hjemmet sitt, bortsett fra når de skal kjøpe mat eller medisiner, samt besøke lege, trene eller lufte kjæledyret.

BEKYMRET: Frankrikes likestillingsminister Marlene Schiappa ankommer det ukentlige møtet i presidentpalasset 15. januar i år. Foto: Ludovic Marin/AFP

Betaler for 20.000 hotellnetter

Frankrikes likestillingsminister Marlene Schiappa (37) gikk mandag ut og sa at myndighetene vil betale for 20.000 netter på hotell for ofre for vold i hjemmet.

I tillegg har de ifølge France24 åpnet 20 hjelpesentre i supermarkeder landet rundt, slik at kvinner kan henvende seg der samtidig som de handler mat.

– Det jeg er mest opptatt av, er å flerdoble kontaktpunktene kvinnene har. Siden det er vanskelig for kvinner å komme seg ut, ønsker vi å sørge for at støttesystemer kan gå til kvinner, sa hun til Le Parisien søndag.