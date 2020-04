Må droppe LA-planene

Den svenske popdronningen Zara Larsson slo gjennom i TV4-programmet «Talang» i 2008. Larsson, som kun var 10 år gammel, vant hele konkurransen, og har siden hatt en imponerende karriere.

22-åringen fra Stockholm er aktuell med sin nye singel «Like it is» som er skrevet sammen med Tyga og den norske verdensstjernen Kygo.

Larsson gjester denne ukens Skavlan og forteller at låta handler om forhold som tar slutt, men der den ene parten ikke forstår det.

– Jeg tror alle har vært i den situasjonen, enten om man er den som ikke forstår det eller den andre, sier Larsson.

Moren styrer økonomien

I et intervju med den svenske avisen Expressen fortalte Larsson at hun i løpet av en måned kan tjene alt fra ingenting til flere millioner kroner, men at det er moren hennes som har den økonomiske kontrollen.

– Jeg har et kredittkort som jeg bruker, og når det skal betales vil mamma ha utskriften for å se alt jeg har brukt penger på, sier Larsson.

Superstjernen spiser mye ute, og da inviterer hun gjerne venner og spanderer på dem.

– Det er det beste jeg vet, sier Larsson og legger til

– Det er ikke så mange unge som har så mye penger som det jeg har, i hvert fall ikke mine venner, og de har kanskje ikke råd til å gå på den nye restauranten som jeg vil gå på. Og jeg vil jo ikke sitte der selv, med en pose cash, smiler hun.

Må droppe LA

Larsson mener hun ikke sløser med pengene, men hadde plan for året som hun må droppe på grunn av situasjonen slik den har blitt med corona-utbruddet.

– Jeg trodde 2020 skulle bli mitt store år, der jeg skulle bruke mye tid i Los Angeles. Jeg hadde tenkt å kjøpe en leilighet der nå, men det må jeg droppe sier hun.

Familien er viktig

Familien betyr mye for Larsson og hun bor sammen med søsteren sin i en leilighet i Stockholm. Livet som artist innebærer mye reising, og da kan savnet etter familien bli stort.

– Det pleier å skje i slutten av året. Da er jeg sliten og blir ofte syk, forteller superstjernen.

Under en reise var Larsson helt utslitt. Hun hadde kjærlighetssorg og sov dårlig, og hun ville bare hjem til mamma. Da gjorde hun noe som hun aldri har gjort hverken før eller siden.

– Jeg sa at nå setter dere meg på neste fly hjem til Sverige. Cancel everything, fortelle Larsson.

Larsson skulle egentlig på scenen kvelden etter, men konserten ble avlyst.

– Jeg har alltid tenkt på min karriere som liv og død, men det er jo ikke det, sier artisten og legger til