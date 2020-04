TV 2s sykkelredaksjon hadde plukket frem ti kandidater til tidenes øyeblikk i norsk landeveissykling.

Blant de ti kandidatene gikk de tre med flest stemmer til finalen. Til slutt var det Thor Hushovds seier på etappe 13 av Tour de France i 2011, som blir omtalt som miraklet i Lourdes, som stakk av med seieren.

Hushovd hadde «bare» vunnet ett sykkelritt før Tour de France i sesongen etter VM-gullet, men på den 156 kilometer lange etappen fra Pau til Lourdes leverte han en prestasjon som alene berget sesongen.

– Det er nok øyeblikket som gjør at seieren fra Lourdes får flest stemmer, og ikke prestasjonen. Men jeg er uansett stolt over å bli stemt frem til den som vant. Det er hyggelig, sier Thor Hushovd etter at stemmene var telt opp.

Slik reagerer de på avgjørelsen:

Med 45 prosent av stemmene i «superfinalen», danket Hushovds seier i Lourdes ut hans egen VM-triumf, som endte på en andreplass med 35,6 prosent av stemmene. Alexander Kristoffs seier i Flandern rundt 2015 tok tredjeplassen.

Overrasket over valget

– Jeg trodde VM-gullet skulle komme øverst, sier Christian Paasche i studio, mens Magnus Krogsæter Aarre følger opp.

– Jeg hadde også satt VM-gullet øverst, men jeg tenkte at Tour de France i 2011 og bildet av Hushovd i verdensmestertrøya fra Lourdes kunne vinne. Det var litt som forventet, at folk har et ekstremt sterk forhold til det øyeblikket, sier han.

Selv rangerer også hovedpersonen selv VM-triumfen høyest blant alt.

– For meg vil tittelen verdensmester alltid henge høyere enn å vinne en etappe i Tour de France. Det er et spesielt symbol i sykkelsporten å kunne kjøre rundt i regnbuetrøya et helt år, sier Hushovd

– Sykkel er Tour de France for mange nordmenn. Vi har seertall på etapper i touren som er høyere enn i VM, så det ligger noe der også - hva det norske folk har blitt dratt inn i. Men vi trenger ikke å analysere oss i hjel av det. Det er uansett sterke øyeblikk, sier Paasche.

