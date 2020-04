To program av Senkveld med Helene og Stian har gått uten Helene Olafsen (30) i sofaen sammen med Stian Blipp (30). Drøye to og en halv uke etter fødsel er Olafsen tilbake hos makkeren.

Det var programleder-profilen selv som hintet om comebacket i sin story på Instagram.

Nå bekrefter TV 2 at hun er tilbake som programleder.

BACKSTAGE: Helene Olafsen postet denne storyen på Instagram torsdag kveld. Foto: Skjermdump / @heleneolafsen

– Jeg kan bekrefte at Helene er tilbake som programleder sammen med Stian i morgendagens program av Senkveld, og det gleder vi oss til, sier PR- og medierådgiver i TV 2, Unn Grethe Berge til TV2.no.

Fredag vil programleder-duoen få besøk av Debatten-programleder Fredrik Solvang, Hamilton-aktuelle Jakob Oftebro, Birgit Skarstein og Idol-dommer TIX.

Ny tilværelse

Fem dager etter at Olafsen hadde født lille Louie, stilte hun og forloveden Jørgen Nilsen til intervju med Blipp over Skype. Den gang fortalte Olafsen at hun stadig lærte seg nye ting om tilværelsen som småbarnsmor.

Se video av interjvuet i videovinduet øverst i saken.

– I starten var han så stille og snill, så vi tenkte at vi kom til å løse dette helt fint, sånn: «Vi kan dette», men det gjør vi ikke lenger, sa Olafsen den gang.

Hun la heller ikke skjul på at fødselen var en tøff opplevelse.

– Det har vært en reise, som jeg ikke har tenkt å gjennomføre igjen med det første. Det var tøft, men veldig verdt det, sa hun.

Ledet sending på termin

Kun tre dager før hun fødte, spilte Olafsen inn Senkveld sammen med Blipp som vanlig. Denne torsdagen, 12. mars, var i utgangspunktet Helenes termindato.

– Jeg hadde lyst til å være her med deg (Stian Blipp journ. anm) og dere seere. Det er mitt valg å stå her i dag, også virker det ikke som om det kommer til å skje noe på en stund, sa Helene i programmet.

Se Senkveld med Helene og Stian fredag klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.