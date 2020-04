Leger raser – hevder det jukses med koronatall

Tyrkia er et av landene som har verdens raskest voksende korona-utbrudd. Men landets største og eldste legeforening og opposisjonen i landet hevder at det ikke føres riktige tall på korona-tilfellene, og at de ikke blir riktig registrert.

Det mest konkrete kritikken kom 29. mars da den tyrkiske regjeringen informerte at 16 personer døde i hele landet som følge av koronaviruset. Etter noen timer la Tyrkias største opposisjonspartis (CHP) nestleder Veli Agbaba ut offisielle dokumenter på sin Twitter-konto. Ifølge dokumentene døde 20 personer bare i Istanbul i denne dagen.

– Hvordan er det mulig å si at 16 personer døde i hele landet, selv om tallet på korona-dødsfallet bare i Istanbul er 20, spurte han på Twitter.

Innlegget fikk stor oppmerksomhet og nettstedene som brukte dokumentene ble stengt etter to timer.

Yusuf Savran er en lege som jobber på et universitetssykehus i Izmir. Han er leder for pandemi-avdelingen ved universitetet. For to uker siden publiserte han en video.

– Tyrkia har dessverre ikke forstått alvoret av utbruddet. Jeg har sjekket tallene helt fra det første tilfellet i landet. Dagens tall på korona-relaterte dødsfall og smittede i Tyrkia er mye mer enn Italia nå. Vær så snill, hold dere hjemme, sier han i videoen.

Legens innlegg fikk stor oppmerksomhet. Deretter la han ut en ny uttalelse og beklaget sin første video.

Den tyrkiske legen, Yusuf Savran, beklaget for sin uttalse om korona. Foto: Privat

–Helsedirektoratet jobber veldig hardt for å slå ned viruset. Jeg stoler på dem. Jeg har blitt misforstått. Jeg beklager virkelig til våre myndigheter og folk, sa han.

Han er ikke den eneste legen som har beklaget. 18. mars informerte det tyrkiske helsedirektoratet at antall korona-tilfeller var bare 191 i hele landet. Utover ettermiddagen gikk en video viralt på sosiale medier. Videoen var en utdrag fra et møte der legene ble informert om korona-tilfeller i Tyrkia.

Legen, Gule Cinar, som jobber på et universitetssykehus i Ankara, fortalte i dette møtet at antall mennesker smittet med COVID-19 i Tyrkia, ikke var hundrevis. I motsetning til offisielle tall, var det «tusenvis» på grunn av de som kom fra Umra, den muslimske pilegrimsreisen til Kaba i Mekka.

I løpet av noen timer ble videoen hyppig delt i hele landet. Like etter la hun hun ut en ny uttalelse.

– Jeg brukte noen feile setninger i møtet. I fremtiden skal jeg bruke setningene mine veldig forsiktig. Jeg beklager virkelig for dette, sa Cinar.

– En skamfull henvendelse

Tyrkisk legeforening (TTB) er legenes største fagforening i landet og har 101 tusen medlemmer. Den uavhengige foreningen har reagert kraftig i det siste. De understreker at legene har blitt satt inn i en situasjon der de har måttet beklage for sine uttalelser.