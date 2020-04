Der svarte jærbuen blant annet på spørsmål om det er Zlatan Ibrahimović som har vært det største forbilde på fotballbanen.

– Det beste når jeg var yngre var å se spisser i storform hamre inn mål, og jeg hadde mange forbilder. Fra Zlatan Ibrahimović til Cristiano Ronaldo som er en av de beste fotballspillerne noensinne. Jeg hadde flere forbilder, men det var stort sett spisser, svarer Haaland.

Dortmund-stjernene har de siste ukene levd i isolasjon, men tidligere denne uken var de tilbake på treningsfeltet.

Haaland stilte på direktesending på Instagram.

– Vi startet med individuell trening på treninganlegget her om dagen. Jeg har løpt i dag, i tillegg til at jeg fikk trent litt med ball. Det blir også mye basistrening med mye kjernemuskulatur, og jeg har også en sykkel hjemme som jeg bruker for å trene.

– Jeg tar mange forskjellige øvelser. Det viktigste er å gjøre de enkle øvelsene riktig, og trene alle de viktige muskelgruppene, sier Haaland.

Han forteller også at det blir mye tid alene hjemme under korona-pandemien.

– Jeg savner å være på feltet å trene med laget, men man må gjøre det beste ut av situasjon hver dag. Når man er mye alene kjeder man selvfølelig litt, da er det bare å prøve å nyte livet så godt det lar seg gjøre.

Til slutt kommer Haaland med en beskjed til fansen:

– Fotballen kommer tilbake. Helsen kommer alltid først, vi må bare være tålmodige, og snart kan vi forhåpentligvis se på fotballkamper igjen, avslutter han.