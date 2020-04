Solberg har folket i ryggen: – Tror bilder fra andre land viser hvorfor vi gjør dette

– Har dere truffet med tiltakene?

– Jeg tror vi skal vente med evalueringer og se hva som er riktig, men vi fikk ned aktiviteten i samfunnet: færre som reiser kollektiv, flere som jobber hjemmested, skoler som er stengte. At noen av tiltakene kunne vært gjort annerledes er jeg åpen for å se, men summen av dette gir nå resultater at vi får håp om å ha kontroll over utviklingen og det er det viktigste, sier Solberg.

Unge vil gå lengst

Tallene fra TV 2-målingen viser at unge i større grad enn eldre mener at tiltakene er for milde.

18 prosent av de spurte under 30 år mener tiltakene er for milde, mens 11,8 prosent av de spurte over 60 år mener tiltakene er for milde.

Det er små forskjeller mellom kjønnene i synet på de omfattende tiltakene.

Det er i størst grad folk som driver som selvstendig næringsdrivende, som mener tiltakene er for strenge.

Velgerne til Frp er mest tilbøyelige til å mene at tiltakene er enten for milde eller for strenge.

Filosofiprofessor: – Opplevde noe av det samme 22. juli

Filosofiprofessor Henrik Syse mener myndighetene har lykkes med å fremstå ærlige og åpne i sin kommunikasjon med folket.

FELLESSKAP: Henrik Syse mener vi ser en fellesskapsånd, som kan sammenliknes med 22. juli. Foto: Heiko Junge

– Jeg tror noe av det viktigste er at vi klarer å snakke om det på ordentlig vis, at vi klarer å gi tiltak som gir mening, og at vi ikke får panikk, sier Syse til TV 2.

Han mener det norske folk står sammen om tiltakene.

– Vi opplevde nok noe av det samme i kjølvannet av 22. juli. Da var det nok mange som opplevde at kommunikasjonen var god, at statsministeren vår bidro på en god måte og kongen bidro sterkt. Her i Oslo opplevde vi at Fabian Stang håndterte det på en god måte. Det var med på å gi den samme følelsen. Så er det veldig mange ulikheter, men fellesskapsånden er nok noe av den samme.

– Men tror du at den dugnadsånden kan vare i lang tid?

– Jeg håper i hvert fall det. Jeg håper det er en opplevelse av at dette er så dramatisk at vi er nødt til å stå sammen og gjøre en del ting, også håper jeg også at vi kan fortsette å snakke om dette på en rolig og ordentlig måte, sier Syse.