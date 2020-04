Til tross for at regjeringen har innført de mest inngripende tiltakene i fredstid, får de massiv støtte fra folket, viser en fersk TV 2-gallup.

Massiv støtte til hytteforbud

Selv om påsken er en uke hvor svært mange nordmenn pleier å reise på hytta, er det likevel massiv støtte til reggjeringens forbud mot å overnatte på hytta.

Hele 86,5 prosent av de spurte i en måling Kantyar har laget for TV 2 sier at de støtter regjeringens hytte-forbud.

10,8 prosent sier at de er uenig i forbudet, mens 2,6 prosent ikke har noen mening.

Støtten til hytteforbudet er like sterk blant kvinner og menn, uansett hvor i landet folk bor og like stort i alle aldersgrupper.

– Det forteller meg at det norske folk er opptatt av at vi er solidariske i denne situasjonen og med de kommunene som har bedt oss om at denne påsken må vi dessverre holde oss hjemme. Så er vi hjertelig velkommen tilbake senere. Det har det norske folk forstått, og det er de helt enige i, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

Hyttefolket er også for forbudet

Det er ingen forskjell i synet på hytteforbudet mellom folk som har hytte og ikke. 86,2 prosent av de som har hytte støtter forbudet, tilsvarende tall for de som ikke har hytte er 86,9 prosent. Bare 11,6 prosent av folk som har hytte, er imot forbudet.

SOLIDARISKE: Bent Høie sier tallene viser at det norske folk er solidariske. Foto: Heiko Junge

– Det viser bare at hyttefolket og de som bor i hyttekommunene er enige om at dette er viktig og riktig nå, det viser at vi står sammen i denne situasjonen, sier helseministeren.

– Hvor lenge vil det vare?

– Så lenge det er nødvendig av hensyn de kommunene som har mange fritidseiendommer, i hvert fall til over påske, sier Høie.

Halvparten har hytte

50,9 prosent av de spurte oppgir at de eller noen i deres husstand eller familie disponerer hytte, mens 49,0 prosent sier nei.

Ifølge SSB var det i 2008 55 prosent av alle husstander som eier eller disponerer fritidsbolig.

Målingen er laget av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer i tidsrommet 25. - 31 april.