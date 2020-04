Pentagon skal levere 100.000 likposer til USAs krisebyrå

Pentagon skal levere 100.000 likposer til krisebyrået Federal Emergency Management Agency (FEMA), bekrefter en talsperson til CBS News torsdag.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld advarte USAs myndigheter om at dødstallet vil vokse kraftig den kommende tiden.

– De neste to ukene kommer til å bli smertefulle, veldig smertefulle, sa president Donald Trump.

5.775 døde i USA

Oberstløytnant Mike Andrews i det amerikanske forsvarsdepartementet sier at FEMA har bestilt likposene fra militærets logistikkbyrå DLA.

– DLA har i lang tid hatt avtale med FEMA om å levere viktige produkter fra DLAs industrielle partnere i forbindelse med krisetiltak. Nå svarer DLA på FEMAs behov for 100.000 poser til helsemyndighetene, sier oberstløytnanten.

Helsemyndighetene frykter at mellom 100.000 til 240.000 amerikanere vil miste livet. President Donald Trump ber alle om å delta for å redusere tapet av menneskeliv. Sammen med resten av krisestaben har Trump presentert retningslinjer og restriksjoner for å håndtere koronautbruddet som herjer USA.

Ifølge torsdagens tall fra Worldometers er det registrert smittet 235.972, og 5.775 døde i USA. Det siste døgnet er det 673 døde, og 20.969 nye smittetilfeller i USA.

3,4 millioner fra land med utbredt smitte

Samtidig dukker det opp nye tall som viser hvordan det svært smittsomme koronaviruset har fått spre seg i USA. Passasjer- og innreisedata som ABC News har fått tilgang til, viser at bare fra Kina ankom det hele 759.493 reisende til USA fra desember til februar. I samme periode ankom det 343.402 fra Italia, 418.848 fra Spania og rundt 1,9 millioner fra Storbritannia.

Fra disse fire landene, som er blant de verst rammede av koronapandemien, ankom det altså over 3,4 millioner til USA mens smitten bredte seg.

Pasienter som er døde av korona fraktes bort av helsepersonell i Brooklyn. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/NTB scanpix

– Det er et forbausende tall på kort tid, som viser hvor globalisert verden er blitt. På samme måte som folk lett kan forflytte seg mellom kontinenter, kan smitten de bærer med seg også gjøre det, sier legen Vinayak Kumar til TV-kanalen.

Over 1 million mennesker i verden har nå fått påvist koronasmitte, viser Worldometers oversikt.

Totalt er det torsdag kveld registrert over 51.000 dødsfall blant dem som har fått påvist smitte.

Over 210.000 er friskmeldt, og drøyt halvparten av smittetilfellene er registrert i Europa. Tilstanden for drøyt 37.000 pasienter betegnes som alvorlig eller kritisk.

Worldometer baserer sin statistikk på offisielle tall.