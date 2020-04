Nærmere to millioner Instagram-følgere ble ifølge Reuters overrasket da Kim Jae-joong (34) onsdag meldte at han hadde korona og var innlagt på sykehus.

«Jeg har fått Covid-19. Det er et resultat av at jeg ikke har tatt sykdommen alvorlig nok, og ikke har fulgt advarslene fra myndighetene og vennene mine,» skrev den sørkoreanske boybandstjernen og skuespilleren.

Jae-joong er kjent fra de populære k-pop-gruppene TVXQ og JYJ, i tillegg til flere koreanske filmer og TV-serier.

Han fikk flere tusen kommentarer på innlegget fra bekymrede fans som ønsket ham god bedring.

Noen timer senere oppdaterte 34-åringen, som bruker artistnavnet Jaejoong, innlegget.

Gikk for langt

I en ny tekst beklager han overfor de flere tusen følgerene som kommenterte innlegget og uttrykket sin bekymring. Han skriver at det var 1. april, og at han ønsket å spøke litt med sine mange følgere.

Han innrømmer å ha gått for langt.

«Jeg synes ikke at det skal ses på som en aprilsnarr. Jeg ville bare gjøre folk oppmerksom på at dere må beskytte dere selv og de rundt dere,».

I kommentarfeltet, som nå er stengt, var det ifølge Reuters mange som langet ut mot 34-åringen.

– Hvordan kunne du finne på noe sånt? Skjønner du ikke hvor alvorlig det er, skrev en ung kvinne.

– Visse ting spøker man bare ikke om, skrev en annen.

«Kim Jae-joong» og «Kim Jae-joong aprilsnarr» var 1. april et de mest brukte søkeordene på den sørkoreanske nettportalen Naver.

Risikerte bøter og fengsel

Sør-Korea var blant landene som tidligst ble rammet av covid-19.

Ifølge sanntidsstatistikken Worldometers er nærmere 10 000 bekreftet smittet i landet, mens 169 mennesker har mistet livet som følge av viruset.

Forrige uke varslet helsedirektoratet i Sør-Korea om at de kom til å slå hardt ned på borgere som laget aprilsnarrer av koronaviruset, og at vedkommende risikerte å få store bøter og opptil fem års fengsel.

«Jeg aksepterer straffen jeg får etter innlegget. Jeg håper dere alle er friske,» skriver Jae-joong i innlegget.

Ifølge en talsperson for Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) risikerer ikke k-popstjernen rettslige etterspill.

HITMAKERE: TVXQ opptrer under Hallyu Dream-festivalen i Gyeongju i Sør-Korea i 2013. Foto: Ahn Young-joon/AP

Herjet hitlistene

Kim Jae-joong ble på slutten av 2000-tallet kjent i boybandet TVXQ, som ga ut ni albumer på koreansk og ti albumer på japansk.

TVXQ solgte tilsammen over ti millioner album, og ble dermed et av de mestselgende bandene det tiåret.

Etter å ha saksøkt managementet sitt, brøt medlemmene ut av gruppa og startet bandet JYJ. Gruppa består nå av Jae-joong og Kim Junsu (33).

Jae-joong har spilt i flere koreanske filmer og TV-serier, og han vant i fjor prisen AFA Next Generation Award under Asian Film Awards i Hong Kong.