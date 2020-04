Klubbleder: – Merkelig at han ikke forlenger

Torsdag var Stabæk tilbake på treningsfeltet i små grupper etter at treningsforbudet ble opphevet og Bærum kommune tillot aktivitet på Nadderud.

– Det er deilig, vi skulle gjerne hatt litt bedre værforhold, eller er det veldig deilig, sier Ola Brynhildsen til TV 2, og sikter til at det i løpet av en drøy times treningsøkt var tre forskjellige årstider på kunstgresset ved Nadderudhallen.

I fjor var angriperen en av Stabæks mest toneangivende spillere og ett av ligaens heteste salgsobjekter.

1.juli utløper kontrakten med Stabæk, og 20-åringen står dermed fritt til å forhandle med nye klubber.

– Jeg vet at det er interesse fra både inn- og utland, men vi får ta det som det kommer og vente se. Denne situasjonen er helt eksepsjonell så jeg tenker ikke så mye over det, sier han om overgangsspekulasjonene.

Stabæk mener 20-åringen gambler med karrieren

I fjor høst stormet det rundt U21-landslagsspilleren da Stabæk vraket han til oppgjøret mot Mjøndalen i nest siste serierunde. Daværende sportslig leder, Inge Andre Olsen, innrømte til VG at kontraktsituasjonen rundt lysluggen spilte en rolle.

– Vi ønsker å bygge et lag til neste sesong med spillere som skal være her. På den vektskåla ligger det litt at vi har fått beskjed om at han ikke vil signere ny kontrakt med Stabæk, sa Olsen til avisen.

Daglig leder i Stabæk, Jan Tunold, mener Brynhildsen nå gambler med egen karriere ved å ikke forlenge kontrakten med Stabæk.

– På generelt basis forstår jeg ikke at spillerne lar en kontrakt ut gå ut frivillig for det er så stor risiko. Vi kan ta et eksempel på Jeppe Moe. Skadet seg i fjor og er ute i et helt år, og dette kan skje på trening og kamp, så jeg synes det er merkelig at spillerne velger det, men nå gjelder det kun en av våre spillere, sier Tunold til TV 2.

Stabæk avviste imidlertid flere bud i millionklassen fra både Rosenborg og Molde på angriperen forrige sesong. Nå har det ikke vært kontakt mellom partene på en måned med tanke på kontraktforlengelse.

Brynhildsen har ikke noe svar på om han ønsker å forlenge kontrakten med Stabæk fordi det er vanskelig å lage en plan med den usikre koronasitusjonen hengene over.

Dermed kan han ha spilt sin siste Stabæk-kamp dersom koronaviruset forlenger Eliteserien som opprinnelig skulle sparkes i gang førstkommende helg.

– Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Jeg har mest fokus på at vi skal komme i gang ordentlig så får vi se når sesongen starter, men jeg vil ikke spekulere i det og håper ikke at jeg har spilt min siste Stabæk-kamp.