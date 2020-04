– Instagram er jo egentlig bare en brøkdel av det ekte livet, sier Lene Orvik (33) til God morgen Norge.

Orvik forteller at hun er ofte er den positive jenta hun viser på sosiale medier, men at det ikke alltid stemmer med virkeligheten. Dette ønsker hun å endre på nå.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Forsvarsmekanisme

– Jeg har syntes det har vært veldig vanskelig å dele det som har vært vanskelig opp igjennom, forteller 33-åringen.

Når ting har vært vanskelig har Orvik prøvd å fokusere på å være positiv. Hun har derfor ikke delt med følgerne sine når hun har det hardt.

– Virkeligheten er ikke så bekymringsløs som den ser ut, forteller influenseren.

Hun beskriver seg selv som en tøffing, men at hun også egentlig er veldig sårbar.

– I stedet for å vise den siden så setter jeg opp vegger, og gjemmer meg bak de som en forsvarsmekanisme.

Som en offentlig person er Orvik vant til å bli snakket mye om. Hun har valgt å holde ting privat i frykt for å bli dømt.

– Jeg har vært personlig tidligere, men jeg synes det har vært ekkelt egentlig, sier Orvik.

Blitt mer varsom med alderen

For åtte år siden tok Orvik silikon i brystene. Dette har hun alltid vært ærlig om. Influenseren tror at at noe av grunnen til at hun har delt så åpent om det er fordi det skjedde da hun var yngre.

– Jeg har blitt mer varsom med årene, forteller 33-åringen.

Nå ønsker Orvik å dele mer med følgerne sine, blant annet gjennom podkasten «I Dybden».

Hun forteller at det har vært en lang vei for henne å skulle være åpen om de vanskelige tingene i livet sitt.

– Jeg er redd, fordi det er ekstra sårbart når man først skal dele det, sier Orvik.

Har følt seg ensom

Helt siden Orvik var 17 år har hun mer eller mindre alltid vært i et forhold. I 2018 ønsket hun å være alene.

– Det var på tide at jeg stod litt alene for finner ut av hvem jeg er, og gå litt i meg selv, forteller hun og fortsetter:

– Og da kjente jeg en følelse som jeg ikke hadde kjent på før. En tomhet og en ensomhet som jeg tror alle kan kjenne seg igjen i, forteller hun.

Følelsen kom snikende opp på henne, og Orvik dro til coach for å komme seg igjennom ensomheten hun ikke hadde følt på før.

– Jeg hadde tidligere gått til coach fordi jeg var i en ganske usunn relasjon en periode som jeg desperat måtte komme meg ut av.

Orvik forteller at det var bra for henne å få hjelp av en som kunne veilede henne.

Selv om Orvik deler et glansbilde på Instagram har hun fortsatt han sine kamper som ingen har visst om. Nå ønsker hun å vise at det er greit å snakke om at man har det vanskelig.