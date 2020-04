Dette har du lov til å gjøre i påsken

– Det er ikke sånn at hvis du tenker på å dra ut av Oslo, er du med på å spre viruset, sier han.

Han understreker at man ikke skal dra på en unødvendig reise og møte nye mennesker som kan bidra til å spre smitten, men at det går en grense for hvor rigid man skal være.

– Oslomarka, for eksempel, ligger i flere kommuner. Det er ikke sånn at du går på tur i Oslomarka, kommer til kommunegrensen til Bærum og må snu og gå skogsturen tilbake, sier han, og fortsetter:

– Det blir litt absurd hvis man skal være så opptatt av denne veldig formalistiske tenkingen. Tenk på formålet med reglene og anbefalingene, og hvis man tenker på det, kommer det til å gå helt fint å forholde seg til dette.

Lov med båt

Når det gjelder å bruke fritidsbåt, sa Monica Mæland onsdag at det er lov å tilbringe påskedager på sjøen. Samtidig understreker hun at det også her er viktig å ta forholdsregler.

– Da er det viktig å si at så lenge man er frisk, kan det være veldig bra å være på sjøen. Redningsselskapet, som alltid gjør en veldig viktig jobb, er klar for å bistå, hvis de skulle måtte gjøre det.

Redningsselskapet har beredskap, men som alle andre, er også de sårbare som følge av koronautbruddet. Dermed er det nå ekstra viktig å ta forholdsregler før man reiser ut på sjøen.

– Man må sørge for at motoren er vedlikeholdt slik at man ikke må taues i land, man må ikke dra ut på de lengste turene, man må ha nok drivstoff, man må se an vær og vind, og selvsagt bruke redningsvest. I det hele tatt må man bruke båtvett – og ikke minst følge smittevernrådene som er gitt, sier justis- og beredskapsministeren.

Når det gjelder bruk av fritidsbåt utenfor egen kommune, er dette ikke forbudt. Samtidig understrekes at fritidsreiser frarådes med mindre det er strengt nødvendig.

«Beredskapssituasjonen til sjøs gjør det også risikabelt å tillate at mange personer overnatter i fritidsbåter. Dersom redningspersonell kommer i kontakt med smittede, må de i karantene. Dette gjør kapasiteten til sjøs sårbar», heter det på regjeringens sider.



318 innlagt

Det er så langt meldt om 47 personer som har dødd med påvist koronasmitte i Norge.

318 personer med koronavirus er innlagt på sykehus. Det er en nedgang på syv personer fra onsdag.

96 av de som er innlagt på sykehus, får respiratorbehandling.

239 av koronainnleggelsene er i Helse Sør-Øst, 42 i Helse Vest, 22 i Helse Midt-Norge og 15 i Helse Nord.

Nær 5000 smittet

4935 personer er bekreftet smittet av viruset i Norge. Dette er en oppgang på 280 på et døgn, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Torsdag hadde 98.587 personer blitt testet for viruset. Det er en økning på 4322 personer fra dagen før, opplyser Folkehelseinstituttet. Rundt fem prosent tester positivt for koronavirus.