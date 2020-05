Siden introduksjonen i 1966, har Chevrolet solgt mer enn fem millioner eksemplarer av muskelbilen Camaro.

Dette er for lengst som et ikon å regne, sammen med erkekonkurrenten Ford Mustang. I dag lever Camaro i sjette generasjon, og har fått flere sentrale oppgraderinger.

Designet er justert, interiøret er nytt og bilen er slanket med nesten 100 kilo, sammenlignet med forgjengeren.

Nå er bilen dessuten tilgjengelig med en helt ny motor i Camaro-sammenheng. Vi snakker om en halvering av antall sylindre vi normalt forbinder med en bil som dette. V8-eren er erstattet med en firesylindret 2-liter.

Hva er dette?

En muskelbil med 2-liters motor?? Ja, det er lov å heve øyenbrynene litt. Du forventer rett og slett noe mer, både av modellnavnet og ikke minst designet.

Men det skal sies at bilen vi kjører, Camaro 2LT, er et bra alternativ. Du får naturligvis bilen med klassisk åtter også, men da øker prisen betraktelig.

Hensikten med det nye motoralternativet er å gjøre bilikonet mer tilgjengelig. Lavere utslipp betyr også lavere pris. Vår testbil er faktisk 400.000 kroner rimeligere kontra samme bil med V8.

2019-modellen vi tester koster 789.000 kroner i Norge, og har mellomste utstyrsnivå. Det inkluderer blant annet største stereoanlegg, soltak og elektrisk justerbare seter. Ryggekamera, cruisekontroll og adaptivt understell er standard.

Bak rattet i Camaro er det bare å forberede seg på mye oppmerksomhet. Dette er en bil som legges merke til!

Bilklubb raser: Blir nektet å ha veteranbiler i Frognerparken

Hvordan er den å kjøre?

Det er ingen tvil om at du får en helt egen følelse bak rattet i Camaro. Du sitter relativt lavt, og ser utover et digert panser gjennom det smale frontvinduet. Muskelbil-følelsen er der, helt klart.

Samtidig må vi innrømme at vi ikke får ståpels i det vi fyrer motoren. Den gir ikke så mye lyd fra seg, men mer om den litt senere.

Temperaturen justerer du ganske enkelt og genialt via hjulet rundt luftdysen.

På veien oppleves Camaro litt som forventet: Bilen er underholdende å kjøre. På god veistandard er komforten også veldig fin, samtidig som sportsunderstellet tillater aktiv kjøring. Vi syns ikke kjøreegenskapene er på linje med sportsligere modeller fra for eksempel BMW eller Mercedes. Camaroen oppleves ikke like tight i forhold.

Når det er sagt, kan du helt klart kjøre fort gjennom svingene. Ved harde gasspådrag «setter» bilen seg – noe som resulterer i en veldig levende kjørefølelse.

Underholdningsfaktoren skal det altså ikke stå på. Bilen har forresten tre kjøreprogrammer: Snø, tur og sport. Med tørre veier og full tank, bør det ikke være vanskelig å gjette hvilken modus vi går for.

Med en liten 2-liters motor bak dette designet – snakker vi "får i ulveklær"?

Koster fra 2,8 millioner – og det er billigste modell

Finest utenpå eller inni?

Det er ikke uten grunn at Camaro har blitt et ikon – på samme måte som Ford Mustang. Med unntak av kanskje fjerde generasjon, har bilen alltid hatt et design som appellerer til mange.

Det gjelder også for sjette generasjon vi kjører. Bilen er brautende, spesielt fronten. Den er like sinna som en sprekklar lemen. Tydelige profiler på panseret og fartsstriper, understreker at denne kommer fra Trump-land.

Fra siden understrekes de brede hoftene over bakhjulene, mens hekken er stram og rundes av med to ganske digre trompet-lignende eksospotter.

På innsiden har nye Camaro fått et viktig løft. Nye instrumenter og infotainment-system er på plass. Her kan du koble til telefonen via Apple Carplay. Lydanlegget fra Bose leverer også bra.

Interiøret ellers er ganske typisk amerikansk: Det er enkelt og oversiktlig, samt litt hardplast her og der. Men akkurat det gjør ikke så mye: Her er det kjøreglede og veien foran deg som teller!

Interiøret er løftet flere hakk på sjette generasjon Camaro, men utførelsen er fortsatt ganske enkel.

Finnes bare én i Norge – vi har testet den

Hvordan er plassen?

Med en lengde på nesten 4,8 meter, er Camaro en ganske voksen bil. Foran sitter to naturligvis veldig godt. Setene er gode og har bra med justeringsmuligheter. Du finner deg fort godt til rette bak rattet.

Det er faktisk to bakseter i bilen også, men der er plassen mildt sagt begrenset.

Nå gjør den comeback – og blir svindyr

Går den bra?

Så kommer vi til spørsmålet veldig mange lurer på – og svaret er ja. Camaro med 2-liters motor går bra, selv om lyden og V8-karakteren uteblir.

GM-motoren leverer 275 hk og 400 Nm. Det er mer enn nok krefter til å ha det skikkelig moro på landeveien. 0-100 km/t skal være i mål på 5,4 sekunder, og motoren oppleves kvikk.

Vår testbil har automatgir, som absolutt fungerer helt greit. Når det er sagt, mener vi denne bilen kler manuell girkasse hakket bedre.

Med nærmere 300 hk på bakhjulene, er enkelt å fremprovosere en aldri så liten dose hjulspinn.

Og konklusjonen er?

Nye Camaro 2LT er nok en bil som vil overraske – på ulike måter. Mange blir nok overrasket over at det bare befinner seg en 2-liter under panseret. Samtidig er denne overraskende kvikk.

Dermed er det i all hovedsak lyden vi savner mest fra versjonen med V8-er. For bilen i seg selv er akkurat like bøs å på – akkurat slik man forventer.

Du får kjøpt mye annet morsomt for 790.000 kroner, som testbilen koster. Men det få andre kan stille opp med er de særegne styrkene til Camaro, som design, muskelbil-følelsen og ikke minst underholdningsfaktoren.

Sistnevnte toppes hvis du går for versjonen med V8 – da er bilen akkurat slik den skal være.

Chevrolet Camaro 2LT Motor: 2-liter, R4 Effekt: 275 hk og 400 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek. Forbruk: Ikke tilgjengelig Toppfart: 250 km/t Lengde x bredde x høyde: 477 cm x 189 x 142 cm Pris: 789.000 kroner

Bilen er lånt av Carfreaks – en bilbutikk på Løten som har spesialisert seg på amerikanske entusiastbiler – både nye og gamle.

Se bildene av Camaro 2LT:

