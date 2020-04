– Det er et stort ønske om å teste så mange med mistanke om covid-19 som mulig. Å finne smittede tidlig, tett oppfølging av smittede og kontaksporing er viktige tiltak i smittevernarbeidet, opplyser overlege Didrik Friman Vestrheim ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til TV2.

Etter det TV2 erfarer jobber FHI akkurat nå med kriteriene for testing og skal legge fram en anbefaling for regjeringen i nær fremtid. Eventuelt nye retningslinjer for testing skal presenteres 8,april. Da har regjeringen pressemøte om koronatiltakene som skal gjelde etter påsken.

– Test, test, test

Overlege Friman Vestrheim sier at kapasiteten for testing endrer seg og rådene om hvem som bør tilbys testing også kan endres. Han viser til at WHO sterkt har oppfordret til å teste så mange som mulig.

– Vi har et enkelt budskap til alle land, test, test, test, sa sjefen for verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus i midten av mars. WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Bare dager etter denne uttalelsen strammet Norge inn på tilgangen til testing. De som for tiden prioriteres for testing er personer som har:



symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpusthet og som samtidig:

har behov for å bli lagt inn på sykehus

eller er pasient på sykehus eller bor på en helseinstitusjon

eller er helsearbeider og jobber med pasienter

eller er over 65 år og har underliggende sykdom.



Ikke prioritert

Personer som har vært i nærkontakt med en smittet kan bli nedprioritert. De som ikke har symptomer skal heller ikke prioriteres. Det samme gjelder personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, selv om begge disse gruppene kan være smittet.

Testkapasiteten i Norge er blitt gradvis bedre, blir det opplyst til TV2, og dette vil telle med når retningslinjene gjennomgås. Begrensninger i testkapasiteten kan skyldes både mangler på utstyr til laboratorier, beskyttelseutstyr og personell til å gjennomføre testing.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. Danmark går nå over til å teste også personer med milde symptomer. Det er heller ikke nødvendig med symptomer for å kunne teste seg. Det holder at du bor sammen med en person i risikogruppen. Enkelte WHO-eksperter har vært kritisk til at smittede personer har blitt sendt hjem for å være sammen med sine familier. Med fare for å smitte dem. Isolasjon er ifølge WHO det beste tiltaket for å begrense smitten.