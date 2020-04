Koronakrisen har tvunget fram utsettelser og avlysninger av en rekke mesterskap. Svømmesporten er ikke noe unntak. Opprinnelig skulle det vært kjempet om EM-medaljer i Budapest i neste måned.

I øyeblikket er mesterskapet i Ungarn utsatt til i august, men det hefter betydelig usikkerhet rundt om det lar seg gjennomføre også da.

For å skape forutsigbarhet for både utøvere og trenere er det fra norsk side besluttet at man i alle tilfeller ikke reiser til Budapest.

– Min tanke var at et EM kan være viktig, men jeg tror det er svært sannsynlig at det blir flyttet eller utsatt nok en gang. Det vet vi ikke ennå, men for oss var det viktig å ta en avgjørelse rundt hvordan vi skal prioritere, sier landslagssjef Petter Løvberg til NTB.

Trenerråd

Han inviterte derfor alle trenere som har landslagsutøvere under sine vinger, med på råd. Den enstemmige konklusjonen ble at det var lite formålstjenlig å forberede seg til et mesterskap man ikke vet om blir noe av.

– Mest sannsynlig er det mange som kjøper seg litt tid og skal se hvordan det går. Da sitter vi kanskje på gjerdet og vet ikke helt hva vi forbereder oss mot. Skal vi forberede oss mot EM, eller skal vi legge et godt grunnlag mot det som skjer neste sesong? sier Løvberg.

På norsk side ledet det til at man tok et valg.

– Hvis det er sånn at de for enhver pris vil arrangere et EM i Budapest i august, stiller rett og slett ikke vi, tilføyer den norske suksesstreneren.

Han opplyser at beslutningen som er tatt, er formidlet til ledelsen i Det europeiske svømmeforbundet.

I stedet for EM-forberedelser skal Henrik Christiansen og resten av svømmeeliten bruke tiden til gode forberedelser inn mot det som trolig blir en begivenhetsrik sesong i 2021.