– Det blir nok vanskelig for flere av oss å ta Elvestuen seriøst etter dette, sier Tajik til TV 2.

Bakgrunnen er Ola Elvestuens utspill i TV 2 torsdag. Der hevdet han at Ap og Tajik ikke la frem et krav om en egen krisepakke til mediene, slik flere Ap-politikere har tatt til orde for i offentligheten.

– De forsøker å fortelle en historie som ikke er riktig, sa Elvestuen.

Nå kontrer Tajik kraftig tilbake mot Venstre-nestlederen.

– Dette er direkte løgn fra Elvestuen. Jeg og Arbeiderpartiet ba om en egen krisepakke til mediene.

– Hvis han ikke har fått det med seg må han enten ha vært totalt avskrudd under forhandlingene, eller bare fullstendig uvitende, sier Tajik.

– Ikke godt nok

Ap-nestlederen sier at regjeringspartiene etter kravet fra Ap om egen krisepakke ga et tilbud «med at mediene ble en del av kompensasjonsordningen for bedriftene som kommer i fredag».

– Men det er mediene allerede en del av. Det står det svart på hvitt i proposisjonen de la frem forrige fredag, det står rett ut på sidene 27 og 28 der, sier Tajik og viser til dette dokumentet.

Hadde Ap takket ja, ville mediene blitt fratatt mulighetene til å be om egen krisepakke, forteller Ap-nestlederen.

– Ingenting nytt

– Regjeringspartiene ville oppnådd en tverrpolitisk enighet om at dette var nok. Arbeiderpartiet mente da, og nå, at det ikke er godt nok. Vi avslå derfor et tilbud som i realiteten var ingenting nytt.

Hun krever svar fra Venstre-nestlederen på følgende:

Var Elvestuen ikke klar over at mediene var en del av kompensasjonsordningen for bedriftene allerede?

Trodde han virkelig at det regjeringspartiene tilbød oss var noe nytt?

Leser han ikke forslagene regjeringen legger frem?

Elvestuen har ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken. I utspillet tidligere sa han at «det er kompensasjonsordningen som blir tiltaket».

– Den skal favne bredt og treffe alle bedrifter. Dette kunne ikke vært gjort noe raskere og er gjort i samarbeid med partene. Så blir det en diskusjon i etterkant om hvor bredt og godt støtten treffer. Inntrykket Arbeiderpartiet tegner er ikke riktig, sa Venstre-nestlederen.