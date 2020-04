Nyland ble lovet å starte – så kom koronaviruset

FØRSTEKEEPER? Ørjan Nyland (29) fra en kamp tidligere denne sesongen. Foto: Lee Smith

Ørjan Håskjold Nyland (29) røper at han fikk signaler på at han var på vei til å bli førstekeeper i Aston Villa like før koronaviruset satt fotballen vent.