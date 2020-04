Fauci leder USAs nasjonale institutt for allergi og infeksjonssykdommer og er en høyt respektert rådgiver for regjeringen under koronakrisen.

Den siste tiden har han vært på TV daglig og har med sine klare råd blitt en superstjerne i USA. Fauci er en erklært tilhenger av kraftige tiltak for å bekjempe smitten og nøler ikke med å korrigere president Trumps beskrivelser av situasjonen.

Blant annet tok han ordet da Trump under en pressekonferanse sa at en vaksine trolig vil være tilgjengelig om et par måneder. Fauci sa da at en vaksine i beste fall vil være tilgjengelig om 12 til 18 måneder.

Fauci har uttalt at han prøver å påvirke det Trump sier om koronautbruddet, men at han ikke kan «hoppe foran mikrofonen og dytte ham vekk».

Prøver å sverte ham

Slike uttalelser har gitt Fauci både tilhengere og motstandere. 79-åringen har blitt en skyteskive for høyreorienterte kommentatorer og bloggere, skriver Washington Post. Dette er folk som har lagt press på presidenten for å få ham til å slakke av på smittevernkravene og i stedet prioritere å få økonomien i gang.

Ifølge CNN har Fauci blitt truet på livet. Han er tildelt livvakter som passer på ham hele tiden, også når han er hjemme, opplyser kilder til nyhetskanalen.

Under en briefing i Det hvite hus onsdag ville ikke Fauci svare på om han har fått sine egne livvakter.

– Det må du spørre helsedepartementet om. Jeg kan ikke kommentere det, svarte han.

– Han trenger ikke sikkerhet. Alle elsker ham, skjøt president Trump inn.

Respekteres av Trump

Kilder opplyser imidlertid til Washington Post at en søknad om å sørge for personlig beskyttelse til Fauci ble innvilget tirsdag.

Arbeidsforholdet mellom Trump og Fauci er bra, ifølge kilder avisen har snakket med. Blant annet tok Trump Faucis råd til etterretning da presidenten tidligere denne uken annonserte at flere smitteverntiltak forlenges i ytterligere en måned. Tidligere hadde Trump signalisert at han ville ha landet «back in business» innen påske.