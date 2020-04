Youtuberens fem tips til god mental karantenehelse

Malin Nesvoll (31), tidligere kjent som «Makeup-Malin», snakker åpent om psykiske lidelser både i sosiale medier og på TV. Hun mener det er viktig å ha en god mental helse for å mestre livet.

– Av en merkelig grunn har mental helse stått litt i skyggesiden for den fysiske helsen, sier hun til God kveld Norge.

Nesvoll mener det er viktig å huske på den mentale helsen spesielt nå som man er mye isolert og kan sitte en del alene på grunn av korona-utbruddet.

– For mange som sliter psykisk er isolasjon fienden. Alle psykologer sier jo: «Ikke isoler deg!». Men nå har vi fått beskjed om å gjøre det, og jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for noen, sier Nesvoll.

Malin Nesvoll har fem tips til hvordan man kan bevare en god mental helse hjemme i karantene:

1.) Ha faste rutiner

Hun forklarer at her handler det om å trekke frem noe av det hverdagslige, og finne ut hva som passer deg selv. Det kan for eksempel være å stå opp til samme tid, spise til samme tid, sette av et tidspunkt til en podkast eller ta seg en kopp kaffe hver dag klokken 10.

– Det er viktig å skape noe vanlig i det uvanlige, sier 31-åringen.

2.) Lage lavterskel-lister

Nesvoll lager selv lister for hver dag med en gang hun våkner. Da må man kjenne på dagsformen og lage en liste med dagens gjøremål ut fra det.

ENKLE GJØREMÅL: Her stryker Malin Nesvoll ut på listen sin at hun er ferdig med å sminke seg. Foto: Privat

– Når man stryker ut et gjøremål, kjenner man en mestring. Man tenker: Jeg klarte noe i dag også! Slike lister er fine for å holde hjula i gang, sier youtuberen.

Nesvoll understreker at det er fint å ha ting å gjøre i løpet av dagen for å ikke bli sittende i sofaen og gruble.

– Listene holder deg i gang slik at man ikke sitter og marinerer katastrofetanker og mater frykten, understreker hun.

3.) Ta på vanlige klær

Youtuberen sier at det kan være lurt å ta på vanlige klær, slik at man kjenner litt på hverdagsfølelsen.

– Ikke bli subben i joggisen hver dag. Dra deg ut av den flekkete joggedrakta og ta på rene, vanlige klær, sier Nesvoll.

4.) Gjennomfør morgenstellet

Her snakker Malin Nesvoll om noe så enkelt som å pusse tennene sine og eventuelt ta på sminke, dersom man bruker det.

– Målet er å føle seg fresh, sier Nesvoll og legger til:

– Da føler man seg også mer våken, selv om man ikke skal ut på noe.

5.) Oppretthold sosial kontakt

31-åringen mener at når man er i isolasjon eller karantene, så er det viktig å opprettholde sosial kontakt selv om man ikke kan møtes. Selv ringer hun familie og venner ofte.