Emilie Nereng var kun 14 år da hun ble Norges største blogger under navnet «Voe».

I oktober 2009 hadde hun hele 3,5 millioner treff på bloggen. Men i 2017 la hun ned millionbedriften, og det ble stille fra henne før hun deltok i fjorårets Skal vi danse.

Nå er hun aktuell som programleder for Matkanalen, og med podcasten Foodies, som hun lager i studioet til forloveden Torgeir Glomnes Johansen (31).

«Selge dama mi»

– Jeg har hatt lyst til å lage podcast lenge, så vi fant ut at det er noe vi kan gjøre sammen, forteller Nereng til God kveld Norge.

Torgeir Glomnes Johansen og Emilie Nereng på Elle-fest. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Det har gått veldig bra. Vi starter i det små, og har startet med prinsessen, sier Glomnes Johansen og ser på Nereng.

Hun synes det er veldig hyggelig å jobbe så tett på kjæresten.

– Jeg synes vi har klart det bra. Han selger annonser på podcasten, og da sier han at: «Nå skal jeg ut og selge dama mi», ler Nereng.

– Hun er veldig enkel å selge, det er en dame som mange liker, smiler Glomnes Johansen.

Da God kveld Norge var på besøk skulle Nereng ha kunstner Aune Sand i studio. Se hele innslaget i videovinduet øverst! Vi gjør oppmerksom på at opptakene ble gjort før de strenge smittetiltakene trådte i kraft.

– En sjelden stemme

Det viste seg at både Nereng og Sand var fulle av beundring overfor hverandre.

– Først så vil jeg bare si, Emilie, at du er en sjelden stemme i det norske samfunnet, starter Sand.

Dette er i sterk kontrast med ordene han uttalte om Nereng sin bransje da God kveld Norge møtte han i november. Det kan nå se ut til at Sand har funnet en motstemme.

– Det som imponerer meg med Emilie, er at hun er et medmenneske, og det er det samfunnet handler om. Om du er lærer, sykepleier eller er i det offentlige rom, så er vi stemmer, og det vi sier det skal komme fra hjertet, forklarer Sand.

Hadde feil fokus

Nereng har nemlig tatt en utdanning innen kosthold og ernæring, og har nesten 100.000 følgere på sin «nye» Instagram, hvor hun deler av sin kunnskap.

– Jeg gikk jo ut av alt. Jeg la ned bloggen, og slettet en Instagram med over 200.000 følgere. Jeg følte at fokuset mitt var feil. Både for meg selv, men også fordi jeg ikke følte at jeg bidro med noe godt i verden, sier en åpenhjertig Nereng.

– Etter studiet mitt så kjente jeg på at dette er så viktig. Dette må nå ut til flere, og jeg var så heldig at jeg fremdeles hadde en stemme selv om jeg hadde trukket meg unna, fortsetter hun.

Aune Sand og Emilie Nereng har blitt gode venner. Foto: Kristoffer Arnesen

Nereng følte at hun kunne komme tilbake i rampelyset med et tydeligere og bedre budskap.

Ernæringsminister

Aune Sand er faktisk så fornøyd med Nereng sitt nye budskap, at han mener hun burde bli ernæringsminister i Norge. Derfor tok han henne, og en flaske champagne, med i Slottsparken.

– Nå står vi kun noen få skritt fra Kongens bord. Hvor du skal bli i statsråd, og sende ut korn, neper og sunnhet over det ganske land, sier Sand, og ser opp mot slottet.