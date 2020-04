Det skjer mens landets president anbefaler vodka og badstu.

– Det er litt annerledes enn Erna Solberg, ja, sier skiskytterkongen og sikter til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Han mener det er fullt forsvarlig å drive med toppidrett nå. Som det eneste landet i Europa spilles det kamper i toppdivisjonen i fotball i Hviterussland og sluttspillfinalen i ishockey pågår for fullt.

Presidentens eget hockeylag, Yunost Minsk, er på vei mot seier i sluttspillet. Presidenten stilte selv på kamp i hockeyutstyr. Han var også utpå isen og lot seg intervjue av hviterussisk fjernsyn.

– Det er ikke noe virus her. Ser du noen av virusene som flyr rundt her, spurte han den kvinnelige reporteren.

– Sport er det beste antivirusmiddelet vi har. Og hvis vi i tillegg drikker vodka og tar badstu, så skal dette greit, slo presidenten fast.

– Hehe, kanskje han har rett, humrer Ole Einar Bjørndalen.

Selv tar han korona-viruset på alvor.

– For oss er hverdagen nå omtrent slik jeg levde foran mesterskap. Nå handler alt om hygiene, være nøye, være forsiktig, vaske hendene ofte, holde avstand til andre og alltid ha med antibac. Jeg føler liksom at det nærmer seg et VM eller OL. Jeg har jo holdt på slik en mannsalder, så det er egentlig bare å fortsette!

– Det drives med toppidrett utenfor døra hos deg i Minsk, kamper i både fotball og ishockey?

– For meg er det litt overraskende når det er stopp overalt i verden, men presidenten er skikkelig "gira" på idrett og de mener dette er sikkert - så da får vi stole på det. Presidenten har en litt annen sjargong enn det vi er vant til hjemme i Norge.

– Hvilke tiltak er satt inn for å verne seg mot korona-viruset i Minsk?

– Det er jo ikke innført slike regler som i Oslo og Norge. Her er det mye mer opp til den enkelte. Barnehager og skoler er åpne, men foreldre har muligheten til å holde barna hjemme og drive hjemmeundervisning. Flere og flere har hjemmekontor. Og når vi er i butikken merker vi jo at folk tar dette på alvor. Det er god håndhygiene og det skal holdes avstand.

Bjørndalen og resten av familien fikk merke at det ikke er lett å komme inn i landet da de kom hjem etter verdenscupavslutning i skiskyting for et par uker siden.

– Da vi landet på flyplassen var det strengt. Det var rett på korona-test, og vi fikk svar etter bare tre timer. De var opptatte av at vi ikke skulle ha med oss viruset inn i landet, forteller Bjørndalen.

Så langt er det er 217 personer som er smittet og fire som er døde grunnet viruset, skriver nyhetsbyrået Sputnik. Det bor 9,3 millioner mennesker i landet.