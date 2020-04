Marius Andrè (23) har kjørt 368 mil frem og tilbake til verkstedet, men bilen er fortsatt ikke reparert

HUMOR: Anders Lagerqvist klarer å se det morsomme ved sine bil-problemer. Foto: TV 2 hjelper deg

Mandagsbil

Anders Lagerqvist i Asker har som Marius Andrè, lagt ut en svært ærlig Finn-annonse:

– «Jeg har hatt lyst til å bli kvitt mandagsbilen lenge», skrev jeg i annonsen. Og det har jeg jo, sier Lagerqvist.

Ikke overraskende har ingen lagt penger på bordet for å kjøpe hans Model S.

– Den har vist seg vanskelig å selge, selv om det har vært 130 000 som har sett annonsen, ler han.

SJEKK GLIPPEN: Dette dørtrekket sitter ikke fast. Foto: TV 2 hjelper deg

Men problemene er ikke morsomme:

– De har ikke festet dørtrekket. Så når du lukker døren så skrangler det, sier Lagerqvist.

Lyden er tydelig når han slamrer igjen døren på høyre side.

– De har montert vinduet feil, så det renner vann inn i bilen, sier han og legger til at det også har oppstått problemer med DAB-radioen de siste ukene.

Noen av skadene på bilen har de fått reparert.

– Tidligere så hadde jeg bakdører som åpnet seg i fart. Det er ganske skummelt når det sitter barn i baksetet, sier han og tilføyer:

– Så langt har bilen stått på verksted i 65 dager. Når du kjøper en ny premium bil, ser du ikke for deg at du skal sette den to måneder på verksted.

Jurist Caroline Skarderud. Foto: Fobrukerrådet

På klagetoppen

Jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet sier at Tesla er den el-bilen de får flest klager på:

– Vi har fått 53 klager på Tesla hittil i år. I fjor fikk vi 194 klager og i 2018 fikk vi 82. For å sammenligne med andre el-biler gjorde vi en undersøkelse i 2018 og da fikk Tesla over tre ganger så mange klager som andre el-bil-merker, sier Skarderud og tilføyer:

– Dette er for dårlig og vi forventer at Tesla gjør noe med dette.

I en e-post til TV 2 hjelper deg skriver kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla:

«De fleste klagene gjelder forhold som oppstod i perioden vi hadde størst servicekapasitetsutfordringer... Disse kapasitetsutfordringene er langt på vei tilbakelagt».

Mange reprasjoner

Skarderud i Forbrukerrådet reagerer på at kundene i vår sak har hatt bilen inne på verksted opptil 10 ganger:

– Dette høres umiddelbart veldig mye ut fordi utgangspunktet etter loven er at forhandler kun har to reparasjonsforsøk for samme feil, sier Skarderud.

Kommunikasjonsjef Roland i Tesla skriver:

Kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix

«Det er norske forbrukerrettigheter som bestemmer hva som skal til for å kunne kreve heving av kjøp, og Tesla forholder seg til disse når vi vurderer ethvert krav vi mottar. På generelt grunnlag åpner forbrukerkjøpsloven for å gi mer enn to utbedringsforsøk hvis det for eksempel gjelder en komplisert teknisk feil».

NAF-testet

Både Anders Lagerqvist og Mohammad Arshad har foretatt NAF-tester av sine biler som avdekker feil og mangler. Det har også Marius Andrè Langø. Han holdt ikke noe informasjon tilbake i sin Finn-annonse:

«NAF test blei tatt etter 5000 km. Fekk vel rundt 20-25 punkt med mangler/feil. Men det hjalp lite... alle punktene var innafor Tesla sine spesifikasjoner».

– Det er det svaret du får når du melder inn feil til Tesla: Det er innenfor deres spesifikasjoner, sier Langø.

På vei til Tesla

SKEPTISK: Marius Andre Langø tror ikke Tesla vil gjøre noe. Foto: TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg tar med Marius Andrè til Oslo for å få til et møte med Tesla.

– Tror du Tesla kommer til å gjøre noe?

– For å være helt ærlig så tror jeg ikke det, medgir Marius Andre Langø når vi møter ham på Oslo S.

Kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla har takket nei til intervju, men vi drar likevel til hans kontor for å konfrontere ham. Men Roland er ikke på kontoret og tar heller ikke telefonen.

Men han svarer på mail og forklarer hvorfor de ikke har tatt hensyn til NAF-testene som er blitt fremlagt av kundene:

«Alle klager blir vurdert grundig både teknisk og juridisk ut fra våre standarder... På generelt grunnlag kan Tesla trekke andre konklusjoner enn tredjeparter», skriver Roland.

Han mener at Tesla har prøvd å hjelpe alle tre kundene:

«Tesla lever av fornøyde kunder, og har med dette utgangspunktet foreslått flere ulike løsninger for å gjøre alle de tre kundene fornøyde».

– Jeg har ikke fått noen løsning. De har nektet å fikse bilen og har ikke kommet med noen annen løsning, sier Marius Andrè Langø.