Hei Jeg vurderer å kjøpe en brukt Mercedes C- eller E-Klasse, men er litt skremt etter påstand fra en kompis som sier at man må inn på jevnlige, svindyre servicer, selv om bilen er mer enn 10 år gammel.

Er det sant at Mercedeser stopper uten service?

Kompisen påstår videre at den må plugges til en PC for å være oppdatert og for å kunne starte etter hver service, hvilket koster +/- 8000 kroner, i tillegg til eventuelle slitedeler.

Det er da tvilen begynner å gnage meg om jeg har råd til dette, da jeg er trygdet.

Benny svarer:

Heisann! Takk for interessant spørsmål. Om jeg måtte svart enten ja, eller nei på dette, hadde nok svaret blitt: Ja, Mercedeser stopper uten service. Før eller siden. Som regel siden. Det gjelder selvfølgelig ikke bare Mercedes, men alle andre biler også.

Egentlig er svaret litt mer nyansert enn ja eller nei. Jeg skal forsøke å utdype. Dette med service og vedlikehold er viktig av flere årsaker. Det ene er driftsikkerheten. Det at bilen faktisk går dit du skal. Det andre er sikkerheten både for deg og dine medtrafikanter.

Det er klart at en eldre bil, som jeg forstår du ser på, ikke har samme behovet for å følge stramme serviceprogrammer som en helt ny bil. Der servicene må følges for at blant annet garantien skal gjelde.

Paradokset er at en eldre bil som regel har større behov for vedlikehold og ettersyn, enn en helt ny – med tanke på slitasje og elde. Det er for eksempel ikke alltid like lett å oppdage at en forfjær er brukket, at bremseklossene synger på siste verset, eller at dieselfilteret holder på å gå tett. Derfor mener jeg at en bil bør ha et ettersyn én gang i året. Slik at man har kontroll på bilens tilstand.

På en ti år gammel bil behøver man som nevnt ikke følge servicene slavisk, men velge de ut de viktige tingene for å holde bilen trygg og driftsikker. Man kan også bruke uoriginale deler for å holde kostnadene ytterligere nede.

Mercedes er stort sett gode, solide og driftssikre biler, men de er kostbare å reparere når de går i stykker. For det gjør gamle biler, uansett merke. Her handler det litt om flaks og uflaks og ikke minst jobben man gjør i forkant av kjøpet, med kontroll av både servicehistorikk og bilens generelle tilstand.

Jeg må vel si at kompisen din her kommer med litt dommedags-aktige profitier. Det er sikkert bare godt ment. Trolig for å få deg til å tenke gjennom saken en ekstra gang – om dette er smart av deg?

Mange morsomme handler har blitt stoppet av en ekstra runde i tenkeboksen. Mange kjedelige utgifter også...

Men om man er i en økonomisk situasjon der man hele tiden må velge aller, aller billigste og kanskje gå for bare nest beste løsning – så er det ikke sikkert det er Mercedes man skal ha. Det koster å være kar, sier et gammel ordtak. Det er noe i det. Det finnes nok bruktbiler, uten samme status, som er billigere å drifte. Selv om man er heldig og i besittelse av den nevnte flaksen, sikkert kan kjøre en bil i fem år uten å ta servicer også. Men det er ikke noe jeg anbefaler.

På den annen side kan jeg berolige deg med at om du skifter olje, dieselfilter og bremseklosser, så behøver man ikke noen PC for å få startet den igjen. Ikke behøver det å koste 8.000 kroner heller.

Håper du ble litt klokere av dette. Lykke til med bilkjøp!

