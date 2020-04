Tone og mannen satset alt på gårdsdrømmen: – Jeg er utrolig usikker og redd

– Og så er det alltid et godt råd å snakke med andre, slik at man har noen å sparre med. Der kan Innovasjon Norge bidra, sier hun.

Krisepakker fra regjeringen

Hittil har regjeringen bidratt med flere tiltakspakker, for å hjelpe ulike deler av det norske samfunnet gjennom krisen. Både statlige garantier om lån og ulike tilskudd er blant tiltakene fra styresmaktene.

I slutten av mars bevilget regjeringen også 2,5 milliarder kroner til gründere og vekstbedrifter. Deler av denne pakken gis som en tilskuddsordning gjennom nettopp Innovasjon Norge.

Torsdag 2. april la regjeringen frem en ny pakke som inkluderer en kontantstøtte-ordning, som skal dekke store deler av de faste utgiftene til kriserammede bedrifter.

– Kan bli alvorlig for Norge

For å utløse krisestøtte, må den aktuelle bedriften vise til et inntektsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før. I så fall kan et selskap søke om kompensasjon.

Finansminister Jan Tore Sanner la rett før påske frem en krisepakke som inkluderer kontantstøtte til kriserammede bedrifter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Siden alle jobber i ekspressfart for tiden ser det ut til at vi kan være klare for å åpne søkeportalen 17. april. Det vil si mot slutten av uken etter påske, kan bedriftene levere inn de første søknadene sine, hvis alt går etter planen, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen.

Harsvik i Innovasjon Norge sier regjeringen ikke må undervurdere betydningen av å hjelpe små- og mellomstore bedrifter i Norge.

– Det er veldig mange av disse gründerne og vekstbedriftene vi skal leve av i fremtiden. Hvis man ikke lykkes med å bringe dem gjennom krisen, tror jeg de langsiktige effektene vil bli veldig alvorlige for Norge, sier hun.

– Pakken treffer ikke oppstartsbedrifter

For Tone og ektemannen Bjørn, monner tilskuddsordningen lite.

Opplevelsesgården er høyst sesong-basert, og store deler av årsinntektene kommer i sommerhalvåret. Selskapet har også hatt stor vekst fra år til år, og dermed er fjorårets inntekt langt lavere enn årets driftsutgifter.

De siste årene har i tillegg gått til investeringer og etablering. Dette var sesongen der inntektene virkelig skulle komme, og kreditorene skulle få sitt.

Nå er derimot nesten alle inntektene borte, og sesong-utsiktene dystre.

– For oss som er en vekstbedrift og lå an til god vekst med doble salgstall i januar og februar sammenlignet med i fjor, får vi store tap med denne pakken. Slik den er utformet, treffer den ikke oppstartsbedrifter med stor vekst fra år til år, sier Tone.

Saken fortsetter under bildet

Tone sier hun er redd og urolig for fremtiden, men nekter å gi opp drømmen om å leve av opplevelsesgården. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2.

Nekter å gi slipp på drømmen

Garantier om lån hjelper heller ikke. Med 15 millioner investerte kroner, sier Tone at de ikke er interessert i å ta på seg mer gjeld.

– Akkurat nå er alt i det blå. Vi har tapt alle inntektene for hele april og mai, og det rir inn avbestillinger for juni. Det gir liksom en klump i magen å åpne mailen hver eneste dag, sier hun.

Nå frykter Tone at korona-krisen skal gi dødsstøtet for mange oppstartsbedrifter.

– Jeg er redd for at en hel generasjon med gründere kommer til å forsvinne. Det skal ikke skje med oss.

– Men er du redd for at alt skal forsvinne?

– Gudene vet. Jeg er utrolig usikker og redd. Vi har krummet nakken og jobbet hardt hele tiden, så jeg skal i hvert fall ikke slippe dette lett. Om jeg så må jobbe 17 timer hver dag, så skal vi stå på for å klare oss, sier hun.