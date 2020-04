Svaksynte Salum (26) får private treningstimer over internett: – Det funker, faktisk

– Hvis jeg hadde sendt et generelt program på e-post, ville mange av dem kanskje ikke hatt muligheten til å gjennomføre alle øvelsene. At jeg får bli kjent med treningsrommene deres, gjør at vi kan få mye bedre tiltak på plass. Jeg tror denne tenkemåten også kan videreføres etter koronakrisen, sier han.

Kan brukes etter krisen

For personlig trening over internett har vist seg å være en suksess. Faktisk har det fungert så bra at Andersen mener de bør fortsette med det når verden er tilbake i vater.

– Jeg var litt skeptisk i starten, men nesten 90 prosent av det vi ville gjort hvis vi fysisk var sammen, får vi også gjort nå. Jeg synes det fungerer veldig bra, sier Olympiatoppen-treneren, som ser fordeler med å kunne «fjerntrene» utøvere.

– Vi følger jo opp utøverne på samlinger og på Olympiatoppen, stort sett, ellers har vi ikke så mange møtepunkter. Nå har vi plutselig tre møtepunkter i uken via video. Det kan vi kanskje kan fortsette med når krisen er over, for nå er terskelen for å følge utøverne opp på trening blitt veldig lav, sier Andersen.