I TV 2-programmet «Sammen» stiller Katarina Flatland og Øyvind Mund spørsmål ved om det er greit å tulle med et potensielt dødelig virus.

Jonas Bergland, for mange kjent fra suksessforestillingen «Dr. Bergland bryter taushetsplikten», er både lege og komiker. Han mener man bare skal kjøre på med humor i disse korona-tider.

– Under kriser dukker fort opp humor i alle mulige former. Det er en måte å kommunisere på, for å takle en form for alvor. Skal man bare ta alvoret inn over seg hele tiden, så blir det veldig dystert.

Programlederne viser deretter frem flere videoer fra sosiale medier, der komikere og kjendiser lager humor ut av det å sitte i karantene og være isolert.

– Viktig med humor

I videovinduet øverst i saken kan du blant annet se hvordan Cecilie Steinmann Neess tuller med at dagene går i ett. Du får også et innblikk i Erlend Elias' og Trine Lise Olsens liv, som har opprettet sosiale medier-kanalen «Karan-TV», der de lager humor ut av karantene-situasjonen.

Christer Torjussen figurer i videosnutten, hvor han prøver å gjøre barna til quiz-mestere. I videoen er også Adam Schjølberg, som har benyttet den ekstra fritiden til å lære seg ballett.

Bergland støtter komikerkollegene, og sier det er vanskelig å finne på nye og morsomme korona-relaterte vitser.

– Akkurat nå er det så veldig mye fokus på korona. Det er så mange som finner på ting hele tiden. Nå er jeg opptatt av å finne på noe som ikke noen andre har tenkt på. Jeg vil ikke tråkke i andres fotspor.

Bergland får spørsmål om han er ekstra var for å tulle med sykdom, siden han selv er lege. Det er han ikke, og sier samtidig at han ikke er redd for å tråkke på noens tær med korona-spøker.

Ufarliggjør frykten

Filosof Henrik Syse er også gjest i TV 2-programmet. Han støtter Berglands refleksjoner.

– Jeg tror det er veldig riktig det Jonas sier, at man trenger humor i en sånn situasjon som vi er i nå. Det er en måte å ufarliggjøre og menneskeliggjøre det vi syns er skummelt.

Syse mener det er noen sammenhenger hvor man kan tenke seg litt om før man drar en korona-vits, men sier hovedregelen er at man kan tulle om de fleste kriser.

– Vi er vel enige om at man ikke skal henge ut noen. Det kan være mennesker opplever at dette er forferdig vondt, det gjør vi alle sammen. Sykdommen er vond.

Filosofen sier man kanskje ikke trenger å tulle med en person som har store hosteproblemer, men Bergland er ikke nødvendigvis enig.

– Med mindre det er veldig gøy. Da er det greit, sier han og ler.