– De forsøker å fortelle en historie som ikke er riktig

– Det stemmer at det ble lagt fram et forslag som vi sa nei til i forbindelse med de generelle tiltakene til alle bedriftene, men det er hele poenget. Mediebedriftene har helt unike utfordringer nå. De mister store deler av annonseinntektene sine over natta samtidig som de ikke kan permittere folk, fordi de ansatte har mer å gjøre nå enn noen gang, sier Trettebergstuen.

Hun avviser at Ap nå forsøker å skrive om historien.

– Fakta her er at vi er tre uker ut i en krise. Mediene har ropt varsku fra dag én. Nå må regjeringen faktisk levere, sier hun.

REAGERER STERKT: Anette Trettebergstuen mener regjeringen driver med et spill. Foto: Gorm Kallestad

Har bedt om kompensasjonsordning

En rekke medieorganisasjoner sendte torsdag i forrige uke et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget og til Stortingets kulturkomité der de kom med forslag til hastetiltak til mediebransjen.

Her ber de blant annet om en kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på inntil 600 millioner kroner, ekstra mediestøtte på inntil 200 millioner kroner og at staten kjøper annonser for inntil 200 millioner kroner.