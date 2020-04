Vil ha dødsstraff for karantenebrytere

Da koronaviruset først dukket opp i Russland, avfeide den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov sykdomsfrykten som overdreven.

Folk vil holde seg friske hvis de drikker vann med sitron og honning og spiser hvitløk, sa Kadyrov til sin egen befolkning 13. mars.

– Alle skal dø før eller siden. Ikke ta døden på forskudd, beroliget han TV-seerne.

Men, i likhet med autoritære ledere over hele verden, har han gjort helomvending og tar nå til orde for ekstreme tiltak for å hindre smitte.

– Karantenebrytere bør drepes

På et regjeringsmøte i hovedstaden Groznyj forrige uke kom det frem at tre personer i republikken var blitt smittet mens de var på reise i utlandet.

Minst én av dem hadde brutt den pålagte karanteneperioden og spredt viruset videre i hjemlandet. En rasende Kadyrov tar nå til orde for dødsstraff for dem som smitter andre.

– Hvis dere spør meg, bør den som skaper slike problemer for seg selv og andre bli drept, sa Kadyrov til sine ministre, ifølge avisa Caucasian Knot.

I ni år har den tsjetsjenske lederen styrt republikken helt sør i Russland på president Vladimir Putins nåde. Og det er ikke første gang hans brutale lederstil skaper oppsikt.

Høsten 2019 krevde han også dødsstraff for dem som driver med netthets.

Offisielt praktiseres ikke dødsstraff i Russland, men Kadyrov har funnet måter å omgå problemet på. I 2017 avslørte den russiske avisen Novaja Gazeta at han hadde stått i spissen for en bølge av forfølgelse, tortur og drap på homofile i Tsjetsjenia.

Kadyrov er også blitt beskyldt for å ha sendt drapsmenn til Europa for å likvidere kritikere og dissidenter.

– Russland står foran en katastrofe

Koronaviruset sprer seg nå med eksplosiv fart gjennom den russiske befolkningen.

Siden onsdag har det for andre gang denne uken vært en smitteøkning på nærmere 30 prosent.

Så langt er det bekreftet 3.500 smittetilfeller i landet, men det er trolig store mørketall.



Putin iført smitteverndrakt under et sykehusbesøk. Foto: Alexei Druzhinin/AP/NTB scanpix

Blant annet vedtok Dumaen tirsdag en lov som sier at brudd på karantenereglene kan straffes med opptil sju års fengsel.

I Moskva og andre russiske storbyer er det innført totalt portforbud. Myndighetene avkrever folk tillatelse selv for å gå ut med søpla.

Torsdag beordret Russlands president Vladimir Putin folk til å bli hjemme fra jobb ut april for å begrense spredningen av koronaviruset.

I et forsøk på å stoppe spredningen, utvider Putin ordningen med «arbeidsfri» til å vare frem til 30. april, kunngjorde han på en TV-sendt pressekonferanse torsdag, ifølge The Moscow Times.