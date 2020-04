Vegtrafikksentralen opplyser at E6 over Saltfjellet er stengt for trafikk på grunn av uvær og opprydningsarbeid.

– Det vil ta tid å rydde vegen klar for kolonne, da det fortsatt er uvær, skriver Vegtrafikksentralen.

Årsaken er store mengder snø over veien.

Bane Nor melder at også Nordlandsbanen er stengt.

– Det er stengt mellom Bolna og Lønsdal da et tog sperrer sporet pga kraftig snøvær. Prognose er uviss, skriver Bane Nor.