Vårens Idol-sesong er i gang med direktesendingene, og fredag er det klart for tredje finalerunde fra H3 Arena på Fornebu.

Åtte deltakere vil stå på scenen, og de skal synge låter fra 80-tallet.

Denne sendingen har TV 2 gjort en stor endring i Idol-konseptet.

– Førstkommende fredag blir det en heidundrende 80-tallsaften i Idol på TV 2, men spenningen blir nok høy blant de åtte gjenværende finalistene når det denne gangen er to deltakere som må ta den tunge veien ut av konkurransen, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

I løpet av Idols 17 år lange historie har det alltid kun vært én deltaker som har blitt sendt hjem fra hver direktesendte finalerunde, men fredag kveld må altså to deltakere forlate konkurransen.

– Det er første gang vi gjør det på denne måten i Idol i Norge. Vi ser stadig på måter vi kan fornye og endre litt i mange av våre programkonsepter, og dette mener vi tilfører en ekstra spenning i Idol. Jakten på Norges neste Idol skal være tøff, sier Dahl.

Årets Idol-sesong er den 11. i rekken, og vinneren kåres under finalen fredag 15. mai.

I løpet av direktesendingene kan dommerne Silje Larsen Borgan (34), Tshawe Baqwa (40) og Andreas «Tix» Haukeland (27) redde én deltaker som TV-seerne sender hjem, men de har ikke benyttet denne muligheten ennå.

Topp åtte

Dette er de åtte deltakerne som fortsatt er med i konkurransen, og deres låtvalg for fredagens direktesending:

Aniston Mariyampillai (16) – I´m Still Standing

Anna Anita Jaskiv (19) – I Wanna Dance With Somebody

Bendik Solberg (20) – Let´s Dance

Dina Matheussen (15) – Billie Jean

Mari Eriksen Bølla (15) - Alone

Oda Gondrosen (23) – What A Feeling

Signe Sparby (18) – Every Breath You Take

Tore Pedersen (17) – Human Nature

Markus Grønstad (26) og Josefine Janson (21) var også blant topp ti, men de har røket ut av sangkonkurransen.

Utfordringer

Årets Idol-sesong har møtt på flere utfordringer. Programleder Katarina Flatland (30) kunne ikke lede første direktesending, siden hun var i hjemmekarantene. Da hoppet Solveig Kloppen (48) inn som vikar.

På grunn av smittefare går direktesendingene fra H3 Arena uten publikum, og både på og bak scenen må deltakere og produksjonen holde to meters avstand til hverandre.

Se Idol fredag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.