Overmars, som i sin aktive karriere spilte for blant andre Premier League-klubben Arsenal, er nå sportsdirektør i storklubben Ajax i hjemlandet.

Parallellen til USAs omstridte president trekker han i et intervju med avisen De Telegraaf, i kjølvannet av onsdagens beslutning fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å utsette avslutningen av inneværende sesongs mesterliga og europaliga framfor å avlyse den.

– Ligaen er død

Uefa har utsatt turneringene på ubestemt tid, men signaliserer samtidig at håpet om å gjennomføre kampene som gjenstår fortsatt ikke er over. Også de mange nasjonale ligaene i Fotball-Europa håper man å få ferdigspilt et stykke ut på sommeren.

Den nederlandske æresdivisjonen er i likhet med andre ligaer kun satt på pause, og det får Overmars til å riste på hodet. Han mener den burde vært avblåst og annullert for lengst.

– Ligaen er død, menneskeliv er viktigere, sier den tidligere Arsenal- og Barcelona-profilen til De Telegraaf.

– Gjemmer seg

– Hvorfor handler det i øyeblikket om penger og ikke folkehelse? Jeg hadde håpet at KNVB (Det nederlandske fotballforbundet) hadde tatt en selvstendig avgjørelse, men nå gjemmer de seg bare bak Uefa, fortsetter han.

Overmars tror forbundsledelsen i hjemlandet er under press av Uefa med hensyn til å fullføre sesongen.

– Vi i Nederland er ikke så avhengige av TV-inntekter som ligaene i Spania, Italia, England og Tyskland, sier Ajax-toppen i intervjuet som er gjengitt av blant andre Sky Sports.

– Jeg sammenligner Uefa og KNVB med synspunktene USAs president Donald Trump ga uttrykk for, da han for en uke siden sa at økonomien er viktigere enn koronaviruset, fortsetter Overmars.

Ajax topper i øyeblikket tabellen i nederlandsk fotball. AZ Alkmaar, med Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen i troppen, har samme antall poeng.

Begge lag har ni kamper igjen å spille.

(©NTB)