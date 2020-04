Derfor har Sverige flere korona-døde

– I Sverige har vi kommet frem til at vi kan nå de samme målene som andre land, selv om vi benytter andre metoder, forklarer statsepidemiologen på Skavlan.

Anders Tegnell har vært med på å avgjøre hvordan Sverige skal håndtere smittespredningen av koronaviruset.

TV 2 har tidligere skrevet om at Sverige har valgt å holde både skoler og grenser åpne, i motsetning til flere andre land.

(Intervjuet ble spilt inn tirsdag 31. mars.)

Tror ikke på straff

Tegnell forklarer at strenge straffer ikke behøver å være noen løsning på hvordan man skal stoppe smittespredningen.

– Det er vanskelig å vite hva som motiverer folk. Det kan være at de ikke går ut fordi de er redde for at foreldrene skal bli smittet og syke. Og gatene i Stockholm er jo tomme, sier han.

Sverige har, som Norge,rundt 5.000 bekreftede smittetilfeller i landet. Men der 45 personer har blitt bekreftet døde i Norge som følge av viruset, har det i Sverige blitt bekreftet 239 dødsfall.

– Vi befinner oss i ulike faser av epidemien. Jeg tror at de fleste land, som har like omfattende spredning som vi har hatt i Sverige, vil ende på et tilsvarende antall dødsfall per person, forklarer Tegnell.

Tror svenske eksperter har mer innflytelse

Sveriges tidligere statsepidemiolog, Johan Giesecke, har uttalt at virusekspertene i Sverige har fått for stor makt i å avgjøre hvilken retning Sverige burde gå i møte med epidemien.

Det er Tegnell uenig i.

– Jeg mener at vi har en konstruktiv relasjon mellom politikerne og ekspertene i Sverige, men jeg kan forstå at det kan se slik ut sett utenifra. Det er ikke sånn at vi eksperter tar avgjørelser i saker som politikerne ikke vet noe om, sier han.

– Tror du ekspertene i Sverige har mer innflytelse sammenliknet med ekspertene i Norge?

– Ja, det har vi nok. Men ansvaret finnes jo på både hos politikerne og ekspertene.

– Hvem blir holdt ansvarlig dersom strategien viser seg å være feil?

– Det vil nok være sjefen min, svarer Tegnell, før han videre understreker at ansvaret også vil deles med den politiske makten i landet.

Ikke aktuelt å stenge skolene

Statsepidemiologen sier at han ikke tror det vil bli aktuelt å stenge grunnskolene i Sverige, selv om det ville ha bidratt til å begrense smittespredningen.