Skuffet norsk stjerne: – Viser viljen de har til å endre

Onsdag kom nyheten om at neste sommers EM-sluttspill i fotball for kvinner blir utsatt ett år som følge av koronapandemien som preger hele verden.

Mesterskapet skulle egentlig gå av stabelen i England neste sommer, men ettersom det nå både blir herre-EM og sommer-OL sommeren 2021, bestemte UEFA seg for å flytte kvinnenes store mesterskap med ett kalenderår.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen mener avgjørelsen er et bevis på at damene kommer i siste rekke hos UEFA nok en gang, og får støtte av en av de største profilene på det norske landslaget, Caroline Graham Hansen.

– Det er slik det alltid har vært. Og valgene de gjør reflekterer også viljen de har til å endre. Vi så denne komme og skuffelsen blir den samme, men det er ingen stor overraskelse, sier hun til TV 2.

Ser på utsettelsen som en mulighet for utvikling

Barcelona-profilen stiller seg derfor også bak uttalelsene til Lise Klaveness. Direktøren for toppfotball i NFF er del av et norsk fotballforbund som selv sendte brev til UEFA med ønske om å gjennomføre både kvinnenes og herrenes EM samme sommer, og omtalte onsdagens signaler fra det europeiske forbundet som «beklagelig» og «svært uheldig». Graham Hansen blir imidlertid ikke mindre motivert av avgjørelsen.

– Vi skal fortsette å spille. Utvikle oss og bruke muligheten vi nå har fått til å bli enda bedre frem mot mesterskapet. Vi må se på det som en mulighet og ikke bruke energi på det vi ikke får gjort noe med nå, påpeker hun.

TV 2-ekspert Gulbrandsen nevnte også et annet vesentlig poeng ved utsettelsen onsdag. Den tidligere landslagsprofilen er nemlig klar på at det på kvinnesiden av fotballen er krevende å opprettholde interessen og profilene rundt landslagene når det er så lenge til neste mesterskap. Norge er ikke kvalifisert for neste års OL, men Graham Hansen er imidlertid også løsningsorientert på dette området.

– Det er blir en mulighet til å tenke nytt og bygge videre og jobbe hardt i Norge med produktet her. Det er klart det blir annerledes uten mesterskap på en stund, men vi har sett at med god jobb rundt kampene våre i Norge så vil folk komme å se på også utenom mesterskap. Jeg har troen på at vi også har kan bruke tiden godt til å bygge videre på det som skjedde i forrige mesterskap, sier stjernespilleren.

Gulbrandsen spår tøffe tider

Gulbrandsen berømmer optimismen, men ser også for seg tøffe kår i tiden som kommer.



– Det er åpenbart at det går utover oppmerksomheten som har vært bygget opp når det er så lenge til neste mesterskap. Dette gjelder både hos sponsorer, media og supporterne. Det blir enda tøffere tider økonomisk fremover i både fotballen og idretten generelt, og erfaringsmessig er det da kvinnefotballen som vil lide. Jeg er redd vi nå må noen steg tilbake, sier TV 2s fotballekspert.