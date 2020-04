Regjeringen varslet forrige uke at de vil opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Slik blir pakken, ifølge TV 2s kilder:

Bedriftene må vise til et omsetningsfall på minst 30 prosent. For mars skal kravet være 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt 12. mars - altså nærmere halvveis ut i måneden.

Kompensasjonspakken skal ha en varighet på tre måneder, og gjelde mars, april og mai.

Lanserer egen portal

Det vil bli lansert en portal hvor bedrifter kan søke fra 17. april, og Finans Norge skal ha ansvaret for portalen.

Dette skal være konkretiseringen av den foreslåtte «kontantstøtten» til bedrifter som ble presentert av finansminister Jan Tore Sanner (H) sist fredag.

Finanskomiteen ble orientert torsdag morgen, og etter det TV 2 erfarer skal de siste detaljene spikres på regjeringskonferansen torsdag ettermiddag.

TV 2 har en kilde som sier at oljenæringen ikke er omfattet.

«Svært krevende»

Kilder sier innretningen er svært krevende fordi man vil unngå at useriøse bedrifter skal utnytte ordningen.

Som TV 2 omtalte mandag, blir krisestøtten til bedriftene dyrere enn antatt.

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslo finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.

Aftenposten skrev onsdag at regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter.

Husleie, strøm og forsikringer nevnes som eksempler på faste utgifter bedriftene ikke kommer seg unna selv om salg og inntekter uteblir.

LO-SJEF: Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Borgen, Ørn E.

– Vil unngå konkursryttere

Hans-Christian Gabrielsen sier til TV 2 at det «vi ikke trenger nå er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i statskassen».

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at det er useriøse bedrifter som vil forsøke å utnytte slike ordninger. Vi har vært tydelige overfor regjeringen at man må ha gode ordninger for kontroll, slik at vi luker ut de useriøse bedriftene, sier LO-lederen.

LO-lederen sier de er opptatte av at det må stilles krav til selskapene at de har betalt inn skatter og offentlige avgifter, for å unngå konkursryttere og selskaper og konserner som opererer med fiktive eller oppblåste kostnader.