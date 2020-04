Janne Tyldum bisatt: – Rart når man ikke kan klemme

– Hun var en virvelvind. Det var mye følelser, på godt og vondt.

Det var i starten av mars at den norske filmprodusenten Janne Tyldum gikk bort, bare 50 år gammel. Hun etterlater seg en sønn, Benjamin (7), som hun har med Morten Tyldum, samt døtrene Jeanette (24) og Karoline (19) fra tidligere forhold.

Torsdag tok venner og familie et siste farvel i Frogner kirke i Oslo. En bisettelse som bar preg av den spesielle situasjonen vi er i grunnet koronaviruset.

– Det var rart, fint og verdig, men det er jo rart når man ikke kan klemme hverandre. Man får liksom sagt så mye med å gi en klem. Men det var veldig fint å få gjort det likevel, forteller eldstedatteren Jeanette Tyldum til God kveld Norge.

–Man føler seg litt ekstra alene når det ikke er noe fysisk kontakt, sier yngstedatteren Karoline Tyldum til God kveld Norge.

– Hadde vært annerledes

I underkant av 50 personer var til stede under bisettelsen. Da det er grensen som er satt grunnet koronaviruset.

Døtrene forteller at moren hadde stor omgangskrets. TV-profil Mia Gundersen var en av de som var i den kretsen.

– Meg og Janne fikk veldig nær og god kontakt. Hun var et fantastisk levende menneske å være rundt. Hun kunne ikke gå inn i et rom uten at noen la merke til henne, forteller Gundersen til God kveld Norge.

TYLDUMS DØTRE: Karoline Tyldum (19) og Jeanette Tyldum (24). Foto: Wanja Sandø

Hun tror bisettelsen hadde vært annerledes under andre omstendigheter.

– Nettopp på grunn av den store bekjentskapskretsen tror jeg den hadde vært annerledes, sier Gundersen.

Mer ekte

Forfatter Alexia Margrethe Knutsdatter Bohwim var nær venninne av Tyldum og synes om ikke heller at begravelsen ble mer ekte.

– Det var en sterk, sterk opplevelse. De som var der føler på at vi har det skummelt nå, forteller hun til God kveld Norge.

De to ble venninner da de bodde like ved hverandre og hadde felles venner.

– Janne og meg var kjærlighet ved første blikk. Hun er den første dama jeg har møtt som sa hva hun mente. Hun var intelligent som faen, kunne masse og elsket å elske. Hun var jævlig elsket, sier Bohwim.

I tillegg til de som fysisk møtte opp kunne mange følge med på bisettelsen over streaming på nett.

NÆR VENNINNE: Bohwim sier at hun og Tyldum levde det samme livet og følte det samme. Foto: Jantra Hollum.

– Det var relativt mange som kom selv om ting er som de er. Man må være litt løsningsorientert. Jeg har venner som sender meg melding og sier at de ser på, de kan ikke være her, men de er her i ånden, forteller Karoline Tyldum.

Valgte å avslutte livet

Det var Tyldums eldste datter Jeanette som delte dødsbudskapet på sin egen Facebook-side like etter morens bortgang.