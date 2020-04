– Nå er vi lei av hjemmekontor

Det er ikke bare enkelt å kombinere hjemmekontor med familieliv. Det har familien Flognfeldt fra Sandvika erfare.

– Det er veldig slitsomt og frustrerende. Man føler at man ikke strekker til på noen områder, halvveis på jobb, halvveis som underholder, lærer og voksen for barna. Det er veldig godt å få lagt barna, det er en liten pustepause, for å si det sånn. Pluss at vi får jobbet uforstyrret, sier Eivind Flognfeldt (36), familiefar og salgsmann.

– Vurderer skoleåpning

I et intervju med TV 2 onsdag åpnet kunnskapsminister Guri Melby (V) for flere ulike måter å løse skolefloken.

Blant mulighetene regjeringen vil vurdere er å åpne opp for noen klassetrinn, fordele skoledagen mellom trinn, at klasser fordeles utover flere klasserom, og å prioritere sårbare barn og vurdere hvilke barn som har mest behov for å være på skolen fysisk.

Kunnskapsministeren understreker at regjeringen vil vente på forslag fra en ekspertgruppe fredag før det tas en avgjørelse. Forslaget til ekspertgruppen vil først bli kjent åttende april.

Melby understreker at målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig så lenge smittevernhensynet tilsier det, og for mange begynner det å haste.

– Et ordentlig helvete

Flognfeldt og kona Lise Alnæs Jakhelln er foreldre til de to jentene Hanna (7) og Lotte (3). Familien er nå inne i sin sin 17. dag hvor de skal kombinere hjemmekontor, læring og aktivisering for de to små.

– Det blir et ordentlig helvete om man ikke får aktivisert ungene. I lengden flyr jo jentene i tottene på hverandre. Det kan bli mye grining og megling, men samtidig leker de også veldig godt sammen. Det er vanlige småsøsken-problemer, men det blir litt mye når man skal gå inne uten sosialisering med andre barn, sier familiefaren.

– Det gikk greit den første uka, for da var det ikke så strengt. Nå får ikke ungene lekt med andre unger, og det tærer på både jobb og hjemmetilværelsen etter hvert, forteller Flognfeldt til TV 2.

Klar for skoleåpning

Selv om tiden med hjemmeundervisning og jobb har gitt dem mange fine familiestunder, er de nå klare for at skolen åpner igjen.

– Vi håper at skolen skal åpne igjen snart. Man hører om folk som er redde for smittefare også, men jeg stoler på at myndighetene ikke åpner uten at det er 100 prosent sikkert. Hvis det viser seg å være en risiko igjen, regner jeg med at de stenger skolen med en gang, sier Flognfeldt.