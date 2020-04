Eksperter slår tilbake mot bestselgerbok

Reklame - fullscreen-a

Han mener det er ekstra grunn til å være skeptisk til overføringsverdien mellom rotter, mus og mennesker når det gjelder forsøk på mat og kosthold.

FRA "SPIS DEG FRI": Slik illustreres sukker, mel, heroin og kokain i boka. Foto: Synne Haugrønning Braa

– Det er fordi vi mennesker har et helt annet forhold til mat, og forsøkene på sukkeravhengighet er et godt eksempel på dette, sier Hjelle.

Han forklarer blant annet at dyrene i disse studiene har blitt sultet i lengre perioder, for deretter å få tilgang på ubegrensede mengder sukker i to korte perioder i døgnet.

– Da er det kanskje ikke så rart at dyrene kaster seg over sukkeret og får en voldsom dopaminrespons, forklarer Hjelle.

– Kunstig sammenligning

Hjelle peker også på to viktige nøkkelkriterier for avhengighet som sukker og mel ikke oppfyller.

– Vi ser ikke det som heter abstinens, hvor du blir fysisk eller mentalt dårlig hvis du ikke får sukkeret, og vi ser heller ikke det som kalles toleranse, hvor du hele tiden må øke dosen for å få samme effekt som du tidligere fikk ved en lavere mengde av dopet. Så det er en litt kunstig sammenligning, sier Hjelle.

Han mener også det er meningsløst å sammenligne mat med rusmidler, fordi rusmidler er ikke noe vi trenger, mens mat er nødvendig for å overleve.

– Så jeg er jo litt skeptisk til at man skal få dårlig samvittighet hvis man spiser noe som inneholder sukker og mel. Det er helt fint å kutte ned på det, men å fjerne det helt blir alt for strengt etter min mening, legger Hjelle til.

Kan forklares med evolusjonen

Ekspertene kimser imidlertid ikke av følelsen av avhengighet som mange kjenner på. Men ifølge hjerneforskeren er det en ganske enkel forklaring på hvorfor det kan være vanskelig å la sjokoladen ligge.

– Fra et evolusjonsmessig ståsted er det ikke så rart at det er sånn; vi trenger mat for å overleve, så det skulle bare mangle at vi ikke blir belønnet når vi får i oss mat – og spesielt mat med mye kalorier. Det var jo det som holdt våre første forfedre i live, forklarer Hjelle.

Han mener at problemet i dag er at vi har laget et samfunn hvor vi har fri tilgang på denne maten og at vi ikke behøver å bevege oss lenger, og det fører til overvekt.

Irina Lee mener verken hun eller boka sidestiller sukker og mel med kokain og heroin. Hun mener likevel det er store likheter i måten hun oppfører seg rundt sukker og mel, og hvordan rotter oppfører seg rundt sukker, heroin eller kokain.

Susan Peirce Thompson skriver til Helsekontrollen at det er et voksende antall studier av matavhengighet hos mennesker og laboratorieundersøkelser av dyr som viser at sukker og mel har vanedannende egenskaper.

Hun bekrefter at mat ikke går under definisjonen for avhengighet, men at det oppfyller flere av kriteriene som er etablert for vanedannende stoffer.