TV 2-værmelderne avslører når de får huden full: – Du tenker bare på deg selv!

«Kristina, nå er det for kaldt. Jeg spurte om du kunne gi varmere vær i går. Det er like kaldt i dag. Jeg fryser.»

Noen å skylde på

Også Ane Nyrerød og Isabella Marthinsen har historier å fortelle om folk som har dem gitt ris eller ros, for noe de åpenbart ikke kan styre selv.

– Jeg har blitt skjelt ut av en nordlending som driver campingplass et sted i Nordland fordi jeg meldte om en kjølig, grå og våt juli i Nordland. Han lurte på om jeg visste hvor dårlig det var for hans business at jeg meldte så dårlig vær, forteller Nyrerød.

Hun innrømet at hun dessverre ikke hadde tenkt på det, men at hun samtidig ikke kunne lyve om været som var i vente.

Isabella Martinsen har fått noen sinte mailer hvor hun har fått beskjed om å skjerpe seg, når snøvær har skapt utfordringer, særlig i sør.

– Men oftest er det gladmeldinger som gjelder. Noen takker oss faktisk når vi melder sol, og det er jo unektelig hyggelig. Tror nok de fleste som med tiden har meldt meg har erkjent det faktum at jeg faktisk ikke styrer, men kun melder været, sier Marthinsen, og får støtte av kollega Eli Kari.

– Det er jo sånn at vi alle vet at været er en av de få tingene vi overhodet ikke kan styre, men vi kan gjerne prøve å kontrollere det, ved å varsle og være forberedt. Så jeg tror det handler mer om at det er «deilig å få det ut». Hvis du er litt værsyk, så kan du i hvert fall ha noen å skylde på, og da er det lett å ta den som står og varsler været, sier Gjengedal.

Invitert til Kina

Værdronningen Gjengedal er kjent for å ha overrasket seerne med flere kreative «stunt» under sine værmeldinger. Hun har blant annet sunget seg igjennom en hel værmelding og tok i 2014 verdensrekord i lengste værmelding på hele 33 timer i strekk.

Rekorden holdt i overkant av en måned, etter det måtte hun se seg slått av den amerikanske værmelderen, Al Roker. Den blide værdamen har derimot gjort seg bemerket ut over landets grenser og forteller at hun for noen år siden ble invitert til Beijing i en ganske spesiell setting.

– Jeg ble invitert av den kinesiske idrettspresidenten og fikk en ærefull pin av han, fordi han mente jeg var den eneste «værsjefen» i hele verden som kan bestemme været. Han ville ta meg med opp på et fjell i Kina som var et kjent sted folk reiste til for å tilbe værguder. Slik kunne jeg få treffe mine kolleger, mente han. Det er jo litt gøy, forteller vær-dronningen.

Når den eventuelle turen skulle blitt er Gjengedal derimot usikker på i disse tider. Men at det kunne vært en artig tur, er hun ikke i tvil om.

– Det kunne jo vært litt morsomt, så du skal ikke se bort fra det, ler hun.