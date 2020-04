Det opplyser familien til NTB.

«Etter lengre tid med sykdom døde Astrid i natt hjemme i egen seng, stille og pent», skriver familien på Facebook.

Statsminister Erna Solberg er i sorg etter at den mangeårige politiske vennen har gått bort.

– Astrid var en av de klokeste damene jeg kjenner, skriver statsminister Erna Solberg i en tekstmelding til TV 2.

– Hun har betydd mye for meg, fra hun på 80-tallet var i Willoch-regjeringen, leder i Høyrekvinnene og i Høyres ledelse; til hun var statssekretær for Bent Høie og fornyet sin politisk deltagelse som stortingsrepresentant.

– La oss bli litt mer som henne

Statsministeren sier Nøklebye Heiberg vil bli husket som varm og nysgjerrig.

– Med et avvæpnende smil og ærlige betraktninger. Astrid var ingen jatter. Hun hadde et friskt hode som stilte de riktige spørsmålene. La oss alle bli litt mer som henne. Vi skal fortsette å kjempe de kampene Astrid kjempet for oss.

Statsråd i Willoch-regjeringen

Nøklebye Heiberg var så sent som i fjor vararepresentant og den eldste på Stortinget. Hun var i en kort periode Norges forbruker- og administrasjonsminister i Willoch-regjeringen i 1986.

Så sent som i 2016 var hun statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Da hun ble statssekretær i 2013 i en alder av 77 år.

Fra 1997 til 2001 var hun president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger.