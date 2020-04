I en pressemelding torsdag morgen opplyser Drammen kommune at en mann i 70-årene er død etter å ha testet positivt for koronaviruset.

«Han døde i går etter å ha ligget på isolatavdelingen ved Strømsø sykehjem i noen dager. Mannen hadde underliggende sykdommer, i tillegg til koronaviruset», skriver kommunen.

– Vi har dessverre fått den triste beskjeden om et nytt dødsfall blant dem som har fått påvist koronasmitte. Jeg kondolerer til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Dette er nok et bevis på hvor alvorlig koronaviruset er, spesielt for alle som er i risikogrupper som følge av blant annet alder og andre sykdommer, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.