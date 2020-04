Da artist Lise Karlsnes (40) og influenser Wanda Mashadi konkurrerte mot hverandre, gikk det galt for sistnevnte.

– Jeg røk alle muskelfibrene i leggen. Det var ikke bare, bare. Jeg havnet i rullestol og måtte gå med krykker, sier hun i et TV 2-intervju.

Se hvordan Mashadi skadet seg i videovinduet øverst i saken.

– Sinnsykt vondt

Mashadi skulle hoppe fremover i en dimmekamp-øvelse, da noe smalt i leggen.

– I det jeg skadet meg sa jeg at noe sprakk i leggen. Jeg sa ifra til Kristian Ødegård, men jeg tror ikke han skjønte hva som skjedde, fordi det ikke så ut som noe hadde skjedd.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at Mashadi gjennom hele oppholdet har vist at hun tåler mye smerte. Dermed ga hun heller ikke utrykk for hvor vondt hun hadde det de første sekundene.

– Derfor tok det litt tid før produksjonen grep inn, men det gikk kort tid før sikkerhetsansvarlig var på plass for å undersøke hva skaden var. Legevakten og sykebil ble deretter raskt kontaktet og var på plass i løpet av kort tid.

Mashadi forteller at hun prøvde å reise seg, men at hun raskt skjønte at det var en umulig oppgave.

– Det var sinnsykt vondt. Da la jeg meg bare ned og begynte å gråte da jeg kjente på smertene. Jeg husker ikke så mye mer, fordi jeg hadde så mye adrenalin.

Sprøyte-dramatikk

28-åringen ble liggende og holde på det såre punktet i leggen, frem til ambulansepersonell kom meed morfin og klippet av henne tøyet.

– Jeg ville absolutt ikke ha morfin, jeg skulle klare meg uten. Det var like greit, for han klarte å «sprekke» blodåren min i armen. Da sa jeg: «Du får ikke lov til å sette en ny sprøyte før vi er i amubalsen og det er mer stabilt».

Mashadi tror at mangelen på morfin gjorde at smertene huskes som enda verre.

TV-tittere har lært at podkast-profilen ikke liker å gi seg. Hun har gitt alt i flere øvelser og vist et enormt konkurranseinnstinkt. Derfor var det et stort nederlag da hun måtte gi seg.

– Etter ultralyden skjønte jeg at jeg måtte gi meg. Det hadde gått åtte timer og jeg kunne ikke stå.

Nesten et halvt år etter skaden, har influenseren fortsatt problemer med benet. Hun forklarer at det har tatt lang tid å bygge opp musklaturen igjen.

– I ettertid er jeg er alltid litt redd når jeg løper. Det har gått bra, men jeg har blitt j**elig rastløs.

-