Boateng skal uten tillatelse fra klubben ha reist ut av München. Det er brudd på den tyske fotballgigantens interne restriksjoner under koronakrisen.

Bayern bekrefter episoden og boten forsvarsprofilen er ilagt på sine nettsider.

– Boateng har brutt de retningslinjer klubben har utstedt ved å være for langt unna sitt eget hjem. Disse retningslinjene regulerer Bayern-spilleres handlemåte i den aktuelle situasjonen i tråd med regjeringens restriksjoner om bevegelsesfrihet og helsemyndighetenes anbefalinger, skriver klubben.

Bayern-ledelsen er videre tydelig på at klubbens fotballprofiler skal være forbilder for andre.

Størrelsen på boten Boateng er ilagt, er ikke kjent. Pengene vil bli donert til ulike sykehus i München.

Det var tirsdag at forsvarsspilleren skal ha forlatt München. Tyske medier skriver at Boateng reiste ut av byen for å besøke sønnen sin. Sistnevnte hadde kommet lettere til skade i en trafikkulykke og lå på sykehus.

– Jeg vet at det var en feil å ikke informere klubben om reisen min, men på det tidspunktet tenkte jeg kun på sønnen min. Han hadde det ikke bra, sier Boateng til avisen Bild.

– Hvis sønnen min roper på faren sin, kommer jeg selvfølgelig, uansett hvilken tid på døgnet det er, tilføyer han.

På vei hjem krasjet Boateng på motorveien, men slapp unna episoden uten skader.

